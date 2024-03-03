台片周處除三害成黑馬 再掀中國電影分級制討論

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（中央社記者張淑伶上海3日電）台片「周處除三害」1日在中國大陸院線上映即掀起熱議。由於大陸電影沒有分級制，此片的血腥鏡頭較台版有所刪減；臨公映前一天，又為了抹去影片中的國旗畫面更換拷貝，話題不斷。

「周處除三害」有話題也有好口碑，在影迷向來嚴格打分的豆瓣電影網站上，目前有8.3分的好成績。不少觀眾對其中的暴力鏡頭、「邪教」情節及演員表現等熱烈討論，影片中靈修團體傳唱的洗腦歌曲也立刻被做成了「表情包」。

「周處除三害」2月下旬在中國數個城市做過兩波試映，目的是累積口碑。根據界面新聞引述的燈塔電影數據，這部片截至3月2日，票房累計已突破人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元），是中國春節檔期後表現最好的新片。

參與試映的資深影迷告訴中央社記者，試映版本已經修剪了一些血腥鏡頭、模糊化公文上的「內政部」字樣、改掉民國紀年等。不過，試映時有觀眾反應看到了中華民國國旗，儘管這面在渡輪上的旗幟畫面占比非常小，片商仍決定立刻「換盤」。從大陸正式上映的版本來看，因畫面放大裁切，已看不到青天白日滿地紅國旗。

上映首日，由於新更換的電影盤還來不及送達較遠的地區，「周處除三害」在大陸全地的排片幾乎腰斬。但據微博帳號「電影票房」指出，隔天新盤送達後，3月1日的排片場次大漲165%至6.8萬場以上，當天票房也大漲170%。

影片來源：華納兄弟台灣

「周處除三害」在警匪槍戰、暴力場面等處理上，被大陸影迷認為「尺度很大」。由於中國沒有電影分級制，片商在網路海報上自行放上「未成年人謹慎觀影」的字樣，形同「手動分級」避免負面爭議。社群媒體上，則有不少文章討論刪減版和原版的差別。

綜觀大陸媒體報導，有關電影分級制的討論從2000年左右就已經出現，鞏俐、張國立等明星政協委員都曾在「兩會」期間呼籲改變審查制度、實行電影分級制等，但都沒有下文。

每當遇到類似表現「南京大屠殺」主題或戰爭的歷史災難片時，導演往往苦惱於沒有分級制下，電影表現手法受限；但也有觀眾發覺，電檢尺度有時會因為是「民族大片」給予通融，標準不一。

前述資深影迷認為，中國的電影審查即使有規則也很模糊，如果分級，就意味著標準必須更清晰，對當局來說可能麻煩，何況大家漸漸有共識，「即使有分級制，審查仍可能更嚴」，所以近年再提電影分級制的聲音比較少了。（編輯：曹宇帆）1130303