中港影視審查趨嚴 台灣民主、多元軟實力補上缺口

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）影視串流平台Netflix於1月公布2024年多部中文原創新片，竟全是台灣作品，不是中國，也不是曾以中國多種方言年產超過300部電影的香港。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，由於愈來愈難在中國做生意，西方娛樂和科技企業在中華人民共和國縮減活動規模，數位足跡也趨近於零。

中國衛星城市香港近年同樣將審查制度、國安考量加諸娛樂產業，一些電影和電視節目因此沒有安排在香港發行，包括在香港拍攝的亞馬遜（Amazon）影集「外籍人士」（Expats）。

相形之下，台灣希望補上這個缺口。台灣政府把軟實力當作一種在世界舞台上投射自身壯闊願景的方法，過去4年來大幅改變和娛樂產業的互動模式，從部會領導的官僚體制，轉型為一個側重注資和宣傳的角色。

去年11月在台北舉行的「2023 TCCF創意內容大會」積極宣傳台灣的民主、多元及媒體自由，是一場媒合電影及電視拍攝計畫的盛會。

文化部部長史哲表示，希望展現台灣的優勢、文化多元性和自由。

法國國家電影與動畫中心（CNC）董事長布東納（Dominique Boutonnat）和台灣簽署聯合製作協議前曾說：「法國和台灣有共同的理念，即自由對產業、政治及文化的創造力至關重要。」

台灣在亞洲不僅擁有最強韌的民主制度，對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的態度也最為友善，2019年5月更將同志婚姻合法化。

前景娛樂資深電影製片人黃茂昌肯定，志同道合的想法，能為敘說國際故事創造更多機會。

第74屆柏林影展正證明了這一點。台灣影視公司聯合製作4部新片入圍柏林影展，其中茅利塔尼亞（Mauritania）的「以愛之茗」（Black Tea）、尼泊爾的「香巴拉」（Shambhala）入圍主競賽單元。

巴西「睡覺時眼睛睜開」（Sleep With Your Eyes Open）入圍「邂逅」單元，印度的「虎腹之中」（In the Belly of a Tiger）則入選「論壇」單元。（譯者：洪培英/核稿：陳昱婷）1130217