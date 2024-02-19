資深旅法製片王琮：歐洲是台灣電影出海最佳夥伴

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（中央社記者田習如柏林18日專電）台灣近年積極推動電影國際合作，擁有數十年豐富經驗的旅法製片王琮接受中央社採訪表示，從多元性、成本規模、合作文化來看，歐洲是台灣電影產業與世界接軌的最佳夥伴，可讓台灣軟實力更被國際看見。

王琮在法國擔任電影製片，曾參與製作導演蔡明亮的「臉」、「黑眼圈」等多部電影，近年則參與跨台灣與荷蘭等多國合作的「詭祭」，以及入圍本屆柏林影展主競賽單元的「以愛之茗」。

「以愛之茗」由台灣、法國、茅利塔尼亞、盧森堡、象牙海岸合製，文化內容策進院的國際合作專案也參與投資，台灣主演包括張翰、吳可熙，導演是曾獲法國凱薩獎的阿布代拉曼席沙克（Abderrahmane Sissako）。

中央社記者在柏林影展期間採訪王琮，請他分享台灣參與國際電影產製的心得及策略建議。

他從接觸到的青年導演來看，認為台灣電影在創作上其實沒有斷層問題，「還是很有創造力，只是他沒有再被國際看到，他的創作不夠強到能在國際四大電影節裡面去競爭」。

他直言台灣輔導金機制比較在乎市場性，而國外輔導金較鼓勵創作性的導演，「有市場的話幹嘛還需要政府的輔導」，台灣缺少真正扶植創作性年輕導演的制度。

文策院2020年推出「國際合作投資專案計畫」（TICP），王琮認為是很聰明的方式，讓台灣電影各環節人才都有機會與國際創作者合作、學習，實力也被國際看見。

他說，「台灣是一個海島，我們要能夠出去，我們的電影不是只靠導演，而要慢慢的提升產業和工作人員，能夠跟國際接軌」。

他指出，這種透過資金誘因促成合作的機制，台灣是亞洲裡最開放的，日本最近才開始推類似機制，但1年只推1次且限1年內開拍，韓國資源集中在自製電影，東南亞國協（ASEAN）則只在會員國之間合作。

「所以我跟這邊歐洲的人說，要找亞洲（合作）就找台灣」，最有彈性，也有技術人員，王琮說，「我們應該覺得驕傲，長期這樣鋪路，台灣將會成為東亞製作電影的一個中心」。

王琮認為歐洲是台灣電影產業的最佳夥伴。「我們不要天天去想好萊塢或者韓國那種大的商業片」，台灣的投資對那些大型製作「人家看你根本是一滴水」。

相對的，歐洲藝術創作電影規模有大有小，也有許多獨立製片，更接近台灣的電影創作模式，而且歐洲也較習慣跨國聯合製作，「它是最適合把台灣跟國際接軌的」。

王琮進一步分析中小型規模的好處，首先是分散投資風險，不會壓一大筆錢在一部片子上。

其次是讓台灣的團隊深度參與，平起平坐，不會只像是幫美國電影大片做一些跑腿、翻譯的工作，「讓我們台灣的演員、技術人員、攝影師等各個部門都能夠直接進入國際合作的電影，同時讓年輕一代願意持續進入這個行業，人才不會流失」。

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第三是輸出台灣的軟實力。「台灣不是只有晶片，晶片很重要，可是台灣還有別的，也不是只有小籠包跟珍珠奶茶」，他說，台灣雖然不到韓國片的國際地位，但應該更有自信去走不一樣的方向。

他表示，如楊德昌、侯孝賢、蔡明亮等導演的國際表現，過去已幫台灣建立起藝術創作電影的地位，「這些前輩都已經幫我們鋪路了，我們應該珍惜這一塊，怎麼樣去發揮，去跟歐洲電影接軌，讓我們年輕一代可以出來」。（編輯：韋樞）1130219