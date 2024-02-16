柏林影展開幕爭議不斷 成政治議題攻防中心

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（中央社記者林尚縈柏林15日專電）第74屆柏林影展15日開幕，開幕時，一系列關於聲援加薩走廊、爭取電影工作者勞權、反對極右翼政黨參與影展的訴求，使得影展成為比電影本身更受關注的政治攻防話題。

作為世界上最重要的國際影展之一，柏林影展不僅是電影藝術展示的平台，也是文化交流和政治討論的重要場域，今年受德國整體財政緊縮政策影響，文化預算大幅縮減，主辦單位刪減兩個常設單元，放映來自80個國家約240部電影，選片量比往年少了1/3。

要求策展方聲援加薩走廊 重視人道危機

影展的縮水不影響其受關注的程度，許多電影與文化工作者正透過國際注目的影展表達他們的訴求，開幕前兩天，影展工作人員連署要求加薩停火，呼籲策展方積極應對人道危機，為巴勒斯坦難民發聲。

對此，策展方回應「柏林影展對全球日益蔓延的反猶太主義與反穆斯林情緒同等關切，希望透過影展來討論世界的複雜性，讓每一個人的苦難都能被看見。」並於主場館前的波茨坦廣場設置了一間對話小屋（Tiny House），由以哈戰爭爆發後致力於促進猶太和巴勒斯坦人相互理解的倡議團體主持，提供觀影民眾一個可以近距離討論以巴問題的空間。

電影從業人員抗議雇主剝削 要求提高基本工資

此外，為期十天的影展也將面臨等行業工作者的罷工危機，德國服務業工會（Verdi）和聯邦演員協會（BFFS）計劃自開幕當天，展開為期4日的抗議行動，藉罷工吸引公眾和媒體注意，進而對雇主施加壓力，改善電影從業人員的薪資與勞動權益。

工會談判代表李查茲（Martha Richards）指出「影展的亮麗外表與幕後員工的艱苦條件成鮮明對比，特別是只能得到最低時薪12.41歐元的售票員。」罷工目的是爭取時薪提升至14歐元，並改善演員等電影從業者超時工作的惡劣環境。

邀請極右翼政黨參與影展開幕式 引發兩極辯論

一月德國調查媒體Correctiv揭露，德國右翼另類選擇黨（AfD）企圖聯合極端主義人士，密謀驅逐移民的事件也延燒到柏林影展。開幕前，影展主辦單位依慣例邀請議會各政黨代表參加開幕典禮，包括已在德國議會取得席次的另類選擇黨，引發軒然大波。

超過200名文化界領袖發表共同公開信，譴責柏林影展違背多元包容的價值觀，且反對排外的另類選擇黨議員參與影展。文化部長羅斯（Claudia Roth）則為主辦方辯護，認為邀請議會中具有席次的政黨代表參加具公共性的文化活動，正體現了代議政治的民主與多元。

不過，不堪輿論壓力，策展方開幕前已撤回對選擇黨議員的邀請，影展總監瑞森比克（Mariëtte Rissenbeek）和夏崔安（Carlo Chatrian）在發給媒體的聲明中表示，柏林影展作為德國一個重要的文化標誌，願意採取具體行動來對抗任何形式的歧視與極端主義，以維護影展自成立以來對自由與寬容的社會承諾。

冷戰時期創立於西柏林的柏林影展，向來被視為「世界自由之窗」，開辦以來便有著強烈的政治意圖和使命，選片多圍繞著多元性別、難民、環境等當代關切的社會議題開展，並長期為伊朗、烏克蘭等受壓迫的電影從業者與平民百姓發聲，今年影展本身也成為飽受爭議的對象，突顯藝術和政治之間緊密複雜，以及相互影響的依存關係。

隨著影展持續進行至2月25日，全球電影人與觀眾將圍繞各項爭議展開更深度的辯論，再度發揮柏林影展作為社會議題對話平台的重要角色。（編輯：高照芬）1130216