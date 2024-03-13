周處除三害中國爆紅傳台灣團隊無法分潤 製作公司否認

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（中央社記者王心妤台北13日電）影帝阮經天主演的「周處除三害」近日在中國爆紅，中國票房達4.17億人民幣（約新台幣18.2億元），傳聞電影被中國片商買斷，監製李烈無法獲得票房分潤，但製作公司否認。

「周處除三害」成本約新台幣6000萬元，台灣票房最後收在新台幣4700萬元，但在中國的票房已經累積超過新台幣18.2億元。

近日傳言指出，「周處除三害」雖然在中國持續創票房佳績，但台灣的投資人與製作公司都無法獲得分潤，因為版權已被中國片商買斷。

對此傳言，「周處除三害」製作公司今天否認版權已經賣斷，而是和中國片商保底分帳，但分賬數字不方便透露。

「周處除三害」由阮經天、陳以文、袁富華、王淨等實力派演員主演，雖然片中有大尺度與暴力鏡頭，但因為不只有宣洩暴力的快感，也融入社會事件、邪教等反思，引起熱烈討論，也有許多「迷因」在社群平台上被轉傳，連阮經天戴著的小豬手錶也賣到斷貨，除了登上票房榜首，口碑仍持續發酵。（編輯：李亨山）1130313