更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

周處除三害中國爆紅傳台灣團隊無法分潤 製作公司否認

2024/3/13 13:36（3/13 14:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阮經天主演的「周處除三害」在中國票房高達4.17億人民幣。（一種態度電影股份有限公司提供）
阮經天主演的「周處除三害」在中國票房高達4.17億人民幣。（一種態度電影股份有限公司提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北13日電）影帝阮經天主演的「周處除三害」近日在中國爆紅，中國票房達4.17億人民幣（約新台幣18.2億元），傳聞電影被中國片商買斷，監製李烈無法獲得票房分潤，但製作公司否認。

「周處除三害」成本約新台幣6000萬元，台灣票房最後收在新台幣4700萬元，但在中國的票房已經累積超過新台幣18.2億元。

近日傳言指出，「周處除三害」雖然在中國持續創票房佳績，但台灣的投資人與製作公司都無法獲得分潤，因為版權已被中國片商買斷。

對此傳言，「周處除三害」製作公司今天否認版權已經賣斷，而是和中國片商保底分帳，但分賬數字不方便透露。

「周處除三害」由阮經天、陳以文、袁富華、王淨等實力派演員主演，雖然片中有大尺度與暴力鏡頭，但因為不只有宣洩暴力的快感，也融入社會事件、邪教等反思，引起熱烈討論，也有許多「迷因」在社群平台上被轉傳，連阮經天戴著的小豬手錶也賣到斷貨，除了登上票房榜首，口碑仍持續發酵。（編輯：李亨山）1130313

#中國
#李烈
#阮經天
延伸閱讀
「周處除三害」中國票房達16億 不同族群各有共鳴台片周處除三害成黑馬 再掀中國電影分級制討論從配合到協作 製片王思靜、黃江豐談國際合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195