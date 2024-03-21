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票房排行速報1 / 「周處除三害」中國破24億 續留Netflix全球榜前10

2024/3/21 14:49
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（中央社記者王心妤台北21日電）最新票房出爐，國片「周處除三害」口碑持續延燒，在中國票房已突破新台幣24億元，本週延續熱潮持續待在Netflix全球非英語類電影前10名，院線則由「沙丘2」繼續霸榜冠軍。

「周處除三害」由黃精甫執導，阮經天、陳以文、袁富華、王淨等實力派演員主演，結合黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學，此片在中國上映後，口碑、票房雙收，「貓眼電影」顯示中國票房已突破人民幣5.48億元（約新台幣24億元）。

「周處除三害」登上串流平台Netflix後，不只進入南韓、印尼、馬來西亞、越南、沙烏地阿拉伯的前10名，更一度搶進全球非英語類電影榜單第4名，雖然現在排名稍微滑落，但仍占據第10名。

而Netflix台灣電影類排行，「周處除三害」仍居冠，「少女鬥惡龍」（Damsel）和「沙丘」（DUNE）緊追其後。

院線部分，根據國家電影及視聽文化中心公布資料，史詩科幻電影續作「沙丘2」（Dune: Part Two）新增新台幣3962萬元，全台票房約1.76億元；韓國恐怖片「破墓」增加2826萬元居第2；第3名是影星艾瑪史東（Emma Stone）摘下第2座奧斯卡影后的電影「可憐的東西」（Poor Things），新增494萬元。

另外，台日合製電影「青春18x2 通往有你的旅程」全台票房也累積近3500萬元。（編輯：張雅淨）1130321

#Netflix
#中國
#阮經天
#周處除三害
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