更多編輯台推薦新聞：
食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
首頁 / 娛樂

票房排行速報1 / 「3體」話題延燒 強占Netflix全球榜單第2名

2024/3/28 21:56（3/28 22:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

號外號外！熱門串流平台與電影台灣票房每週四更新，讓您輕鬆了解時下網友最喜愛的影視作品，成為你下一部必看的口袋清單。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：Netflix Asia

（中央社記者洪素津台北28日電）科幻驚悚影集「3體」（3 Body Problem）全球話題不斷，上週除了登上Netflix台灣節目類榜單第2名，更強勢攻占全球英語榜第2名。

院線部分，根據國家電影及視聽文化中心公布資料，18日至24日院線票房，由「沙丘2」（Dune: Part Two）新增新台幣2612萬元奪得冠軍；韓國恐怖片「破墓」新增新台幣2207萬元緊追在後；第3名則是台日合製電影「青春18×2通往有你的旅程」，新增新台幣1782萬元。

串流平台Netflix排行榜中，改編中國小說的影集「3體」全球話題不斷，首集就以文革時期批鬥的畫面開場，讓不少中國網友「翻牆」看完後無法接受並給出低分評價，不過「3體」熱度依舊，直接登上英語節目類排行榜第2名。

台灣部分節目類排行由韓國浪漫喜劇「淚之女王」奪下冠軍，「3體」跟「低谷醫生」緊追在後。電影類排行中，國片「周處除三害」仍占據排行榜持續奪冠，巨石強森（Dwayne Johnson）主演的「黑亞當」（Black Adam）跟湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（top Gun: Maverick）分居第2名跟第3名。（編輯：陳政偉）1130328

#Netflix
#周處除三害
票房排行速報
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
票房排行速報2 / 「周處除三害」中國破24億 續留Netflix全球榜前10
172.30.142.44