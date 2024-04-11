票房排行速報1 / 周處除三害連6週占台灣串流冠軍 哥吉拉院線奪冠

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（中央社記者王心妤台北11日電）上週票房新鮮出爐，演員阮經天主演的「周處除三害」熱潮持續，已連續6週占據Netflix台灣電影類冠軍；院線部分則由「哥吉拉與金剛：新帝國」領先奪冠，進帳新台幣8733萬元。

「周處除三害」結合黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學，曾闖入全球非英語類電影前10名，「貓眼電影」指出在中國票房已累積人民幣6.57億元（約新台幣29.2億元），在Netflix上則是連續6週占據台灣電影類冠軍，第2名是「黃金硬漢」（Sisu），「聖鬥士星矢」登上第3名。

Netflix台灣節目類冠軍由金秀賢、金智媛主演的韓劇「淚之女王」摘下，其次依序為日本漫畫改編的影集「寄生獸：灰色部隊」、改邊中國科幻小說的「3體」（3 Body Problem）。

院線部分，根據國家電影及視聽文化中心提供資料，「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）上週新增8733萬元，成為冠軍；日本動畫「特別總集篇 名偵探柯南 vs. 怪盜基德」進帳1035萬元，位居第2名；韓國恐怖片「破墓」新增1309萬元緊追在後。（編輯：張雅淨）1130411