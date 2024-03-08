強檔推薦 / 役所廣司摘坎城影帝片上映 金秀賢金智媛新劇熱戀

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北8日電）3月強檔不斷，院線部分有日本影帝役所廣司主演的「我的完美日常」、恐怖驚悚韓片「破墓」等片；串流平台Netflix有米莉芭比布朗主演的「少女鬥惡龍」、韓劇「淚之女王」。

本週院線上映片型多樣化，即日起上映的「我的完美日常」在日本和國際影壇備受肯定，日本影帝役所廣司片中飾演公廁清潔員，橫掃坎城影展最佳男演員、人道精神獎等，並入圍第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。

恐怖驚悚韓片「破墓」也是即日起上映，片中談到許多韓國葬儀禁忌，也是韓國演員崔岷植出道35年首次演出的恐怖片，他分享平時不太喜歡看恐怖片，不懂為何要花錢嚇自己，但因為很信任導演決定參演。

另外，還有「歌喉讚」演員安娜坎卓克（Anna Kendrick）主演的「親愛的愛莉絲」（Alice, Darling），以及「天使之心」（Cabrini）、「兩萬種蜜蜂」（20000 Species of Bees）等。

串流平台Netflix本週有「怪奇物語」女演員米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）主演的「少女鬥惡龍」（Damsel）、韓星金秀賢和金智媛合演的「淚之女王」等。（編輯：陳政偉）1130308