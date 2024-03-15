強檔推薦1 / 坂本龍一紀錄片最後演奏 「尋找湯德章」拼湊歷史

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）本週院線除了男神許光漢搶攻大銀幕、台日合製的愛情電影「青春18x2 通往有你的旅程」，紀錄片「尋找湯德章」、已故音樂家坂本龍一的音樂會電影「坂本龍一：OPUS」也值得一瞧。

「坂本龍一：OPUS」是坂本龍一生前竭盡全力進行的最後一場音樂會電影，在8天拍攝期間，每天以3首歌曲、每首歌曲2到3次拍攝，並選在他認為日本最好表達聲音細節的NHK 509攝影棚進行演奏記錄。細緻的運鏡，讓觀眾彷彿與大師近距離接觸，連本人都稱讚：「在我逝世之前，對能夠錄製下這場我滿意的演出，感到十分欣慰。」

紀錄片「尋找湯德章」則引領觀眾進入歷史迷霧，從不同角度拼湊出完整的湯德章，他所處的複雜歷史背景，使其產生身分認同及維護公平正義的追求。電影道出湯德章40歲生命，背載著台灣的時代悲劇，亦造就其不凡的一生。

串流部分，堪稱韓國「炸雞專業戶」、接過無數與炸雞相關影視作品的演員柳承龍，攜手安宰弘和金裕貞帶來Netflix爆笑喜劇「炸雞奇遇記」，描述機械公司老闆的女兒，不小心被自家機器變成一塊炸雞，為了讓寶貝女兒恢復成人，老闆在四處奔走過程鬧出不少荒謬笑話。

而無法飛到現場聽歌手泰勒絲（Taylor Swift）演唱會的歌迷也有福了，Disney+本週正式登陸她締造全球經濟現象的演唱會電影紀錄片The Eras Tour （Taylor’s Version），首度呈獻泰勒絲的獨家視角，並額外收錄Cardigan及4首不插電版本歌曲，讓觀眾全身心倘佯在演唱會的激情與澎湃中。

全數作品今天都能在院線、串流觀看。（編輯：郭諭儒）1130315