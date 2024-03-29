強檔推薦1 / 柯南大戰怪盜基德、金馬最佳影片「石門」登院線
2024/3/29 13:27（3/29 14:17 更新）
每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。
（中央社記者洪素津台北29日電）下週院線、串流精彩更新，院線即日起上映動畫「名偵探柯南 vs. 怪盜基德」；另外，榮獲金馬獎最佳劇情片的電影「石門」也登上大銀幕。
院線部分，「名偵探柯南 vs. 怪盜基德」中運用巧妙技巧偷取眾多寶物的怪盜基德，這次目標是傳說的海藍寶石「海洋奇蹟」，順利竊取寶物的基德將和柯南展開對決。
此外，「石門」、日本電影「密鑰」及恐怖片「鬼面女」（Elite of Devils）也上映院線，其中「石門」將成為人母後的體悟，融入對年輕農村女性掙扎身影的觀察，細膩勾勒女性喪失身體主導權的無助與痛楚。
串流部分，Netflix4月3日上架紀錄片「神秘檔案」，探究各種古怪遭遇、離奇失蹤或靈異事件等無法解釋現象。（編輯：李明宗）1130329
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