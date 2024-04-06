強檔推薦1 / 清明連假闔家賞片 「功夫熊貓4」看阿波大展拳腳

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北6日電）清明連假不妨和家人看電影或追劇，新片熱騰騰上檔。院線部分有「功夫熊貓4」大展拳腳，也有女性成長國片「莎莉」；Netflix則有改編自漫畫的作品「寄生獸：灰色部隊」等。

院線部分，不少電影都搶在清明連假前上映，包含適合闔家觀賞的「功夫熊貓4」（ Kung Fu Panda 4）就讓熊貓阿波帶領觀眾展開新一輪冒險；國片「莎莉」由劉品言、林柏宏主演，描繪中年女性為了尋找愛情，展開一段超乎想像的浪漫旅程。

本週也有暢銷動漫的電影版「排球少年!!垃圾場的決戰」，除了請回曾經執導第1到第3季的導演滿仲勸重執導筒，還有負責前3季的作畫監督千葉崇洋操刀，將跟觀眾展開一場熱血賽事。

另外「超人力霸王布雷薩」、「天魔：惡之初」（The First Omen）、「屍咒」（The Sin）、改編自全球暢銷小說「鏡之書」的電影「超危險警探」（Sleeping Dogs）、「冰室蓮司：日本統一 台灣篇」等片也熱騰騰上檔。

串流平台Netflix即日起有改編日本漫畫的真人版作品「寄生獸：灰色部隊」，11日起則有影集「心碎高中2」（Heartbreak High: Season 2）等。

Disney+本週則有韓星朱智勛及韓孝周主演的「支配物種」，動畫「殺手寓言」等片。（編輯：陳政偉）1130406