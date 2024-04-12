更多編輯台推薦新聞：
龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
首頁 / 娛樂

強檔推薦1 / 吳慷仁「但願人長久」演活癮君子 內斂父愛感動上映

2024/4/12 21:55（4/12 22:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：甲上娛樂

（中央社記者洪素津台北12日電）下週院線、串流精彩更新，院線即日起上映「但願人長久」，電影中吳慷仁化身孤絕邊緣掙扎的父親，演繹內斂父愛；串流平台本週則有李帝勳主演的韓劇「搜查班長1958」精彩上檔。

「但願人長久」是香港導演祝紫嫣初試啼聲之作，改編個人短篇小說，白描載的父女離散，記憶一對姊妹的成長悲歡。電影中吳慷仁化身孤絕邊緣掙扎的父親，演活進出監獄的癮君子父親，不僅刻意減重，更苦練湖南話、廣東話，從40歲演到60歲，用眼神及肢體語言細膩詮釋說不出口的內斂父愛。

另外院線還有由劉以豪搭配鄧麗欣演出的國片「白晝如焚」，以多重懸疑氣氛堆砌出兩人無法放開彼此的情感，劉以豪為了詮飾社會邊緣人，刻意讓自己肌肉消風，更不忌口，增重5公斤演出；另外還有動作片「窒命危機」（Breathe）等。

串流平台Disney+本週則有男星李帝勳主演的韓劇「搜查班長1958」，李帝勳繼經典劇「信號」飾演刑警「朴海英」一角後，睽違多年再演警察，讓不少劇迷相當期待。（編輯：龍柏安）1130412

#吳慷仁
#李帝勳
#劉以豪
強檔推薦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
強檔推薦2 / 清明連假闔家賞片 「功夫熊貓4」看阿波大展拳腳
172.30.142.12