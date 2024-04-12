強檔推薦1 / 吳慷仁「但願人長久」演活癮君子 內斂父愛感動上映
2024/4/12 21:55（4/12 22:28 更新）
每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。
影片來源：甲上娛樂
（中央社記者洪素津台北12日電）下週院線、串流精彩更新，院線即日起上映「但願人長久」，電影中吳慷仁化身孤絕邊緣掙扎的父親，演繹內斂父愛；串流平台本週則有李帝勳主演的韓劇「搜查班長1958」精彩上檔。
「但願人長久」是香港導演祝紫嫣初試啼聲之作，改編個人短篇小說，白描載的父女離散，記憶一對姊妹的成長悲歡。電影中吳慷仁化身孤絕邊緣掙扎的父親，演活進出監獄的癮君子父親，不僅刻意減重，更苦練湖南話、廣東話，從40歲演到60歲，用眼神及肢體語言細膩詮釋說不出口的內斂父愛。
另外院線還有由劉以豪搭配鄧麗欣演出的國片「白晝如焚」，以多重懸疑氣氛堆砌出兩人無法放開彼此的情感，劉以豪為了詮飾社會邊緣人，刻意讓自己肌肉消風，更不忌口，增重5公斤演出；另外還有動作片「窒命危機」（Breathe）等。
串流平台Disney+本週則有男星李帝勳主演的韓劇「搜查班長1958」，李帝勳繼經典劇「信號」飾演刑警「朴海英」一角後，睽違多年再演警察，讓不少劇迷相當期待。（編輯：龍柏安）1130412
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