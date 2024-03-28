吳慷仁新片遇難解親子題 化解兒時叛逆心結

（中央社記者王心妤台北28日電）影帝吳慷仁和導演祝紫嫣帶著新片「但願人長久」受訪，片中談論親子難解議題，吳慷仁坦言，接演時父親剛過世，一切就像緣分，演完後化解了曾疑惑自己小時候為什麼叛逆的心結。

吳慷仁跟祝紫嫣日前受訪分享拍攝「但願人長久」趣事，吳慷仁稱讚祝紫嫣雖然是新導演，不過劇本寫得扎實，對自己想要的畫面很清楚，和演員溝通也很無礙，讓演員都能表現不同於平時的一面。

「但願人長久」描述一名癮君子和太太跟2名女兒從湖南移居香港，父女之間有著有愛卻又彼此無法理解的難解親子題。吳慷仁表示，接到劇本時正好是父親剛過世，「我覺得是很特別的緣分，可能冥冥之中的安排，讓我試著去經歷父親不被子女理解的感覺。」

吳慷仁不諱言，因為是單親家庭，他對父親的印象只在16歲前，父子見面時間也不多，他在演出過程中試著理解父親的想法，「像是不被子女理解的時候，但也想說可恨的人一定也有他可憐的地方。」

吳慷仁表示，拍片完其實沒有更理解父親的想法，反而是放下內心疙瘩更諒解自己，小時候也有叛逆的一面，「像是為什麼小時候對爸爸視而不見，我們的關係沒那麼好，可以原諒自己小時候是不乖的人，也沒那麼關心自己的爸爸。」

此次扮老變憔悴演出父親，吳慷仁曾建議祝紫嫣找其他50歲左右的男演員演出，或許能夠更貼合劇本，但祝紫嫣笑說對吳慷仁是一見鍾情，第一次視訊聊完就決定是他了。

「但願人長久」將於4月12日上映。（編輯：李亨山）1130328