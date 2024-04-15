港府資助電影獲多個獎項 承諾續助電影業

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（中央社記者張謙香港15日電）香港官方資助拍攝的多部電影獲得香港金像獎多個獎項，有關部門承諾將會繼續資助本地電影業發展。

第42屆香港電影金像獎昨晚舉行頒獎禮，由電影發展基金資助的4部電影共獲得4個獎項，掌管基金申請的電影發展局主席王英偉說，基金無論在電影製作數量和培育人才上，都致力於支持電影業，今後將繼續推動香港電影發展。

昨天獲獎的4部官方資助電影分別是「毐舌大狀」、「年少日記」、「但願人長久」和「4拍4家族」。

「毒舌大狀」由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤和王敏德等人主演，獲10項提名，最終獲得最佳電影獎；「年少日記」由爾冬陞監製，卓亦謙執導及編劇，由盧鎮業、鄭中基等人主演，獲得12項提名，最終由卓亦謙奪新晉導演獎。

「但願人長久」由關錦鵬監製，祝紫嫣執導及編劇，由祝紫嫣、袁澧林、謝咏欣等人主演，獲得4項提名，最終由謝咏欣奪得最佳新演員獎。

「4拍4家族」由泰迪羅賓、廖婉虹監製，賴恩慈執導及編劇，由謝安琪、泰迪羅賓等人主演，獲得4項提名，最終由泰迪羅賓和戴偉奪得最佳原創電影音樂獎。

1960年代起，香港電影業發展蓬勃，雄霸亞洲，但90年代開始衰退，電影製作及人才凋零。

港府有鑑於此，最初於1999年成立電影發展基金，資助電影製作和人才培養；2007年，港府成立香港電影發展局，不時投入資金，向業界提供拍攝電影的資金，希望提振電影業。（編輯：周慧盈）1130415