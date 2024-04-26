強檔推薦1 / 「特技玩家」致敬特技演員 串流推邦喬飛紀錄片

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者洪素津台北26日電）院線、串流精彩更新，院線即日起上映「特技玩家」，「肯尼」雷恩葛斯林強搭愛蜜莉布朗玩特技引起劇迷熱烈討論；串流平台本週則有影集「謝謝，晚安：BON JOVI的故事」上檔。

電影「特技玩家」（The Fall Guy）由雷恩葛斯林（Ryan Thomas Gosling）搭愛蜜莉布朗（Emily Blunt），他飾演遍體鱗傷的資深特技演員，因受傷離開特技行業，回歸後遇見艾蜜莉布朗所飾的前任女友；這部電影也是他最新個人的作品，更是獻給動作片及製作這些電影，努力工作卻鮮少得到感激和應有功勞的工作人員。

有趣的是，陳亞蘭日前出席「特技玩家」首映受訪表示，前幾年就看過網友說她跟愛蜜莉布朗長得很像，「看到有些角度真的滿像的，尤其是輪廓，下顎顴骨這部分。」

另外，還有馬東石主演的「犯罪都市4」，電影中他要對抗的是規模最大的網路非法賭博組織首腦，對方是特種部隊傭兵出身的惡徒；另外還要對付IT業界出身的天才CEO，展開更勝以往的掃蕩行動。

串流平台Disney+新上映原創紀錄片「謝謝，晚安：BON JOVI的故事」（Thank You,Goodnight：The Bon Jovi Story），影集完整記錄美國傳奇樂團邦喬飛（BON JOVI）那史詩般輝煌的過往和未知的發展；另外還有影集「致命面紗」（The Veil）。

Netflix本週則上映「完全人生」（A Man in Full），描述亞特蘭大房地產大亨在奢侈的生活中突然面臨破產危機，又有無情對手來落井下石，必須設法保住自己的帝國，不讓那些想趁他失勢大撈一筆的傢伙得逞。（編輯：陳政偉）1130426