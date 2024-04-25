鄭茵聲「勇氣家族」耍槍受挫 陳亞蘭1句話激發潛力

（中央社記者洪素津台北25日電）網紅鄭茵聲在歌仔戲職人劇「勇氣家族」耍槍備受挫折，還氣惱自罵「我好智障」，最後她靠著資深演員陳亞蘭1句「妳演得很好」激發潛力，完成表演，也意外發現陳亞蘭嚴肅外表下的暖心。

鄭茵聲接受中央社專訪提及在就學時期有過2年歌仔戲經歷，所以對歌仔戲並不陌生，但真的要上場還是另一回事，「我已經忘記耍槍和走位，所以壓力好大」，這算是她演這齣戲遇到最大的困難，沒想到陳亞蘭的1句鼓勵，讓她耍槍一次到位。

拍戲時陳亞蘭總是提醒她要練習耍槍，鄭茵聲表示，有一次對自己的演出並不滿意，狀態不佳連帶耍槍也七零八落。不過某次在練習耍槍時，陳亞蘭恰巧在看回放檢視演出內容，當時陳亞蘭大讚「妳演得很好」，當下鄭茵聲覺得備受鼓舞，瞬間自信心激升，也很感動，這才讓她發現陳亞蘭嚴肅外表下也有暖心一面。

談起2人合作，鄭茵聲表示，陳亞蘭為這齣戲盡心盡力，不管是台詞還是畫面，甚至是剪接都要親自盯場。鄭茵聲說：「她的嚴肅是為了讓大家螺絲變緊，她的氣場散發出來的就是，只要你有達到她的標準，她根本也不會吭一句話，我就覺得，為什麼不達到她的標準就好。」

鄭茵聲認為，自己和陳亞蘭在表演要求上頗相像，並笑說「我找到知音了」，除了表演有志一同，連對道具的要求也一樣，認為熱菜道具一定要乾淨衛生，不想讓演員吃到不衛生或是臭酸的食物。

鄭茵聲這次挑戰歌仔戲，給大家看見自己不一樣的面向。先前她在各戲劇演出「國民閨蜜」爆紅，未來鄭茵聲想再次演出高中生，她認為外型可以改變，但眼中清澈神情很難揣摩，希望能再演回高中生找到初心，同時也立下遠大目標，盼能當一部電影的女主角。

回想起闖蕩演藝圈的過程，鄭茵聲坦言以前窮到只敢租每月新台幣3000元的雅房，直到當網紅才有存到錢，「說我最慘嗎？但不能比慘啦，我現在有能力就給家用，我都把家人當員工，大家要請款就會找我，我還會贊助爸媽旅遊費。」（編輯：張雅淨）1130425