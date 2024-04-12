陳修將傷害女友致死 判刑10年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）前76行者召集人陳修將涉傷害胡姓女友致死，一審判處陳修將9年6月徒刑，二審認為陳修將否認犯行、犯後態度不佳且未與家屬達成和解，改判10年10月，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，陳修將與被害人胡女為同居的男女朋友，陳修將因質疑胡女與陳姓男子曾發生親密關係，且陳男揚言對陳修將不利，因而曾2度打傷胡女。

陳修將與胡女於民國110年10月14日下午，入住彰化縣埔心鄉某汽車旅館，陳修將懷疑胡女私下聯繫陳男，心生不滿，徒手毆打胡女並抓胡女頭髮撞擊地板多次，使胡女頭部受創，造成廣泛性硬腦膜下出血，引發創傷性休克。

陳修將隔日凌晨發現胡女呼吸困難，聯繫友人協助一同送醫時，胡女已無呼吸心跳，急救無效死亡。案經彰化地檢署依殺人罪起訴陳修將。

一審彰化地方法院審理時，陳修將否認犯行，並表示與胡女爭吵時，胡女不慎從樓梯間跌落，但未被法官採信。

一審認為，陳修將主觀上尚無戕害他人生命的犯意，從現存卷證上，查無陳修將有殺害胡女的直接故意或間接故意的具體事證，因此改依傷害致死罪論處。

一審依傷害致死罪判處陳修將有期徒刑9年6月，另傷害陳姓男子部分判刑6月，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。

二審審酌陳修將犯後多方矯飾、避重就輕，始終否認犯行，且未與胡女家屬和解、賠償，犯後態度實屬不佳，一審量刑過輕，因此撤銷原判，改判處10年10月徒刑，另犯傷害罪部分駁回上訴，應執行有期徒刑6月，得易科罰金。

陳修將、檢察官均不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130412