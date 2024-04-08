河北邯鄲初中生殺人案 檢方裁定可追究刑責

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（中央社台北8日電）震驚中國社會的河北邯鄲3初中生殘殺同儕命案，由於凶嫌皆未成年該如何依法究責各方關注，全案經中國最高人民檢察院裁定，核准追訴並可追究刑事責任，但法界人士說，3嫌不適用死刑。

綜合中國媒體今天報導，河北省人民檢察院上月10日通報，邯鄲市肥鄉區初一學生王某某被殺害，被害人屍體被埋在蔬菜大棚裡，臉部被硬物打得面目全非。

隔天警方即逮捕涉案的張某某、李某、馬某3未成年罪嫌，檢察機關高度重視，依法提前介入公安機關的偵辦。

於是邯鄲市肥鄉區公安局21日對涉嫌故意殺人罪的張某某、李某及馬某某提請檢察機關核准追訴，中國最高人民檢察院檢察長應勇也表態，未成年無故殺人致使被害人身亡，符合追訴條件者應依法究責，並說零容忍未成年犯罪。

隨後河北檢察機關依法逐層級報最高人民檢察院，經裁定可追究3嫌刑事責任。

報導說，依據「中華人民共和國刑法」第17條第3款規定，滿12歲不滿14歲犯故意殺人等情節惡劣重罪，經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑責。

北京康達律師事務所律師陳麗莎說，3嫌被最高檢核准追訴後，恐將面臨刑法第232條故意殺人罪基本刑的刑責，但是不適用死刑。

這是一個月內中國第2起不滿14歲未成年人犯罪被核准追訴的案件，此前甘肅13歲男子殺害鄰家8歲女童的命案，則是中國最高人民檢察院依法核准追訴的首例。

報導說，年僅8歲慘遭毒手的小悅，被棄屍於甘肅定西通渭新景鄉某村莊的林地裡，孩子的褲子脫到腳踝處，腹部被劃開，身體多處刀傷。

此外，邯鄲王姓初中生遇害後，當地一樁發生於去年5月的校園霸凌也被曝光，受害人的下體遭受重創，數日前同樣發生在邯鄲的校園霸凌，兩個學生向被害人趙男強灌滾水，導致雙脣燙爛軀體多處起水泡或燙傷。

接二連三的中國未成年凶殘犯案，令存在已久的農村「留守兒童」問題再次被關注。留守兒童是指因父母遠赴城市討生活而被留在家鄉並寄宿親戚家中，長期與雙親分居的孩子。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130408