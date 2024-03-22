邯鄲遇害少年曾被霸凌 官媒批校方和事佬心態

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（中央社台北22日電）河北邯鄲初中生被3個同儕殘殺至面目全非後屍體埋在蔬菜棚震驚各方，因被害人生前在校曾遭凶嫌霸凌，中國官媒央視批校方，把打鬧視為非霸凌的和事佬心態，辜負辦教育立德樹人的使命。

央視網評公眾號21日發表文章指出，梳理近年來見諸媒體的校園霸凌案件，很遺憾相當比例的學校在「裁判」時表現是不合格的，有時甚至是令人悲憤的，擔不起「立德樹人」的使命。

文章說，尤其不少學校習慣性地大事化小、小事化了，總是寄望在學校「內部消化」，最為公眾和輿論詬病，但事實上，眾多校園霸凌行為、事件甚至案件，學校循著強迫「內部消化」思維是消化不了的。

文章指出，「家醜不可外揚」這樣陳舊的觀念該轉變，「霸凌不存在，就是孩子間打鬧」這樣的老思維該革新，學校管得了，就要嚴管厚愛；學校管不了，那就該用法律維護學生的權益、維護學校的名譽。

文章說，凡涉及校園霸凌的問題，學校身為第一責任人，有責任有義務也有條件展現更大作為。

河北省邯鄲市未成年殺人埋屍案發生於本月10日，3個初中生涉嫌設害13歲的死者王子耀，他的面部被硬物打得面目全非，屍體埋在蔬菜大棚裡。

王子耀及3個罪嫌都不滿14歲，都是父母不在身邊的農村「留守兒童」，凶嫌犯案後沒異樣，回家照常玩遊戲，隔天繼續如常上學。

中國最高檢察長應勇20至21日視察寧夏固原、銀川表示，未成年無故殺人致使被害人身亡，符合追訴（起訴及起訴後的審理、執行）條件者應依法究責，並說零容忍未成年人犯罪。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130322