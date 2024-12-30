加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

河北邯鄲初中生殺人案 2被告判無刑徒刑及12年

2024/12/30 12:35（12/30 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法槌。（圖取自Unsplash圖庫）
法槌。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）河北邯鄲今年稍早發生初生中殺人案，3名未滿14歲的學生涉嫌殺害同學後埋屍，事件震驚中國。邯鄲市中級人民法院今天一審公開宣判，3名被告中2人分別判處無期徒刑及有期徒刑12年，另一人不予刑事處罰。

官方新華社等陸媒今天披露了邯鄲市中級人民法院一審判決結果。

邯鄲市今年3月上旬發生3名初中生涉嫌殺害同學後埋屍案件。13歲的受害人王子耀被殺後，被埋在蔬菜大棚，面部被硬物打至面目全非。

央視新聞當時引述河北邯鄲肥鄉區警方表示，經過連日偵查，初步認定這是有預謀的犯罪案件。為掩埋屍體，犯罪嫌疑人分兩次在廢棄大棚進行挖掘，案發前的3月9日挖過一次，案發當天又在現場挖了一次。涉嫌的3名少年有人殺人後無異樣，回家後仍玩遊戲，有人翌日繼續如常上學。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於被害人王子耀及3名犯罪嫌疑人皆未滿14歲，都是父母不在身邊的農村「留守兒童」，本案因此引發中國輿論重視，主要探討面向包括未成年人刑責及農村「留守兒童」心理問題。

據中國刑法，未成年人不適用死刑，但已滿12歲、不滿14歲，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑事責任，最高可被判處無期徒刑。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131230

圖為河北邯鄲初中生殺人案事件發生地之一。（圖取自央視新聞微博weibo.com）
圖為河北邯鄲初中生殺人案事件發生地之一。（圖取自央視新聞微博weibo.com）
#中國
#央視
#河北
#新華社
#邯鄲
#王子耀
延伸閱讀
邯鄲遇害少年曾被霸凌 官媒批校方和事佬心態邯鄲初中生被同學殺害埋屍 警方：有預謀犯罪江西少年胡鑫宇失蹤亡案疑點多 警尋百日未果 村民在校旁發現遺體河南寧陵學生疑遭霸凌墜樓身亡引發抗議 大批警力進城封鎖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：