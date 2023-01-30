江西少年胡鑫宇失蹤亡案疑點多 村民在校旁發現遺體警尋百日未果

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（中央社台北30日電）江西15歲學生胡鑫宇在校離奇失蹤106天後，被發現在一牆之隔的校旁樹林中縊吊身亡，震驚社會，由於警方先前地毯式搜尋未果，顯見案件相當不單純，引發輿論炸鍋，全中國大猜謎。

江西上饒鉛山縣15歲少年胡鑫宇是致遠中學的住宿生，2022年10月14日，胡鑫宇在校園內離奇消失在監視器範圍後未再出現，警方當時表示未發現在校內有被害、發生意外的痕跡證據，指向他是自行離校，家人、校方、警方等多方面一直苦尋無果。

1月28日，警方接獲報案電話指出，在學校旁的樹林中發現一具縊吊屍體，29日經DNA鑑定，遺體確認為胡鑫宇，消息震驚中國社會。

這件案件震驚中國社會，因他自學校監控畫面中消失後下落不明，網路上出現各種聳動謠言，包括被人帶進醫院割去器官等，找到遺體後中國網友仍認為案件不單純，有3大疑點。

首先是通報遺體發現處的金雞山位於學校後方，與致遠中學僅一牆之隔，步行僅需5分鐘，警方先前曾在相關區域進行地毯式搜尋為何未發現，而是由村民報案。

大批中國網友在社群媒體發文表示，「離學校一牆之隔 卻找了100多天，不可思議」、「為何警方大規模排查沒發現，民眾偶然就看到」等等。

其次是死亡時間及原因；第3疑點是有關部門在胡鑫宇衣物口袋內發現人民幣10元，以及現場找到一支錄音筆，錄音筆記錄了什麼。

陸媒報導胡鑫宇屍檢已完成，家屬表示「不會停止找尋真相」。

前環球時報總編輯胡錫進29日表示，胡鑫宇案轟動全網，不是一起普通案件，發現他遺體的山坡樹林按理說已經被搜尋過不止一遍。為什麼這麼近、理應是重點搜尋地區的樹林裡有人，卻沒有被發現呢？為什麼非要100多天後才被群眾偶然看到呢？這的確很蹊蹺。

官媒「人民日報」29日則發出評論，表示找到胡鑫宇的遺體不等於該事件已經水落石出。包括胡鑫宇家人在內，很多人都對案件有很多困惑，籲廣大網友多一些耐心，靜待真相逐漸浮出水面，切勿編故事，也不能散發不實訊息；「胡鑫宇事件，舉國關注，誰都不敢造假，誰也不能造假」。（編輯：唐佩君/李雅雯）1120130