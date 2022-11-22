中國老大哥式監控無所不在 青少年頻失蹤卻找嘸

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（中央社台北22日電）中國當局以人工智慧等技術對內執行如老大哥式無所不在的監控，但近來各地頻傳青少年失蹤引發揣測，民眾甚至質疑，這些系統對於監控交通違規非常敏銳，怎麼追查失蹤人口就不靈光了？

綜合美國自由亞洲電台（RFA）和中國媒體觀察者網與澎湃新聞等分別於21日及22日的報導，最近一個月，中國湖北、江西、廣東、河南等地頻傳中學生失蹤。

最新一起發生在湖北武漢，14歲學生劉奧成12日晚8時30分許下樓丟垃圾後失蹤，家人至今苦尋不著，他的媽媽李蓮春告訴RFA，警察來家裡帶走孩子的物品。

李蓮春指出：「小孩倒完垃圾之後就出去散步，以前也會倒完垃圾後散步。他走入籃球場邊的小道，監控探頭（攝影機）就看不見了。」

而官方說法則是以近來湖南省邵陽市隆回縣，近兩個月發生9起青少年的失蹤案指出，來報案請警方協尋的對象年齡介於12至15歲之間共6男3女，其中6人已尋回，2人仍然失聯，還有一人暫不清楚失聯狀況。

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派出所的員警表示：「這些十幾歲的小孩正處在叛逆期，可能家裡人說兩句，他們就自己跑出去約幾個朋友玩去了，也不跟家裡人說。家裡找不到人著急，我們就幫他們發尋人啟事，發到轄區內的二十幾個村組微信群。有時小孩自己看到了，就回來了。」

儘管如此，擅長鍵盤辦案的網友藉由推特發文質疑：「為何沒做核酸，他們能輕鬆找到你，但少年和女人失蹤，他們卻查不到了？」、「密接人員一個也跑不掉 失蹤人口一個也找不回。」

也有網友以先前喧騰一時的徐州8孩鐵鍊女為例指稱：一個社會極關注的鐵鍊女都救不出來，現在每天都有新的鐵鍊女失蹤了。並說青少年失蹤的恐慌已蔓延中國。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111122