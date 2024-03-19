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邯鄲初中生被同學殺害埋屍 警方：有預謀犯罪

2024/3/19 09:57（3/19 10:19 更新）
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圖為事件發生地之一廢棄大棚。（圖取自央視新聞微博weibo.com）
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（中央社記者張淑伶上海19日電）震驚中國社會的河北邯鄲初中生被同學殘酷殺害事件，警方表示，初步認定這是有預謀的犯罪案件。外界質疑，可能有同學家長涉案，警方則表示，目前未發現有成人參與作案。

河北省邯鄲市10日發生3名初中生涉嫌殺害同學後埋屍事件。13歲的受害人王子耀被殺後，被埋在一個蔬菜大棚裡，面部被硬物打至面目全非。

央視新聞今天報導，河北邯鄲肥鄉區警方18日表示，當地成立了由60多人組成的專案組偵辦此案，目前被害人屍檢已結束。

警方還表示，經過連日來的偵查，初步認定這是一起有預謀的犯罪案件。為掩埋屍體，犯罪嫌疑人分兩次在廢棄大棚進行了挖掘。9日挖過一次，然後到案發當天又在現場挖了一次。

由於埋屍坑很深，外界一度質疑未成年人力氣有限，可能有其他成年人作案。

警方說，被害人屍體掩埋地坑深56公分，目前未發現有成人參與作案。

綜合陸媒報導，被害人王子耀及3名犯罪嫌疑人未滿14歲，都是父母不在身邊的農村「留守兒童」。有人殺人後沒異樣，回家後仍玩遊戲，有人翌日繼續如常上學。

事後傳出，王子耀在校常被霸凌，曾表示不願上學，但家長沒有足夠重視。

此案引發輿論重視，主要探討的面向包括未成年人刑責以及農村「留守兒童」的心理問題。

根據中國的刑法，未成年人不適用死刑，但已滿12歲、不滿14歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑事責任，最高可被判處無期徒刑。（編輯：周慧盈）1130319

#中國
#邯鄲
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