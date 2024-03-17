河北邯鄲市3學生涉殺同學後埋屍 已被刑拘

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（中央社台北17日電）河北省邯鄲市日前發生3名初中生涉嫌殺害同學後埋屍事件。13歲的受害人王子耀被殺後，被埋在一個蔬菜大棚裡，面部被硬物打至面目全非。3名犯罪嫌疑人已被刑拘。在中國法律學者表示，未成年人不適用死刑。

綜合陸媒新京報及澎湃新聞等報導，13歲的受害人王子耀在河北省邯鄲市肥鄉區舊店中學讀7年級，父母離異，父親在外地打工，他跟著爺爺奶奶一起生活。

10日下午1點，王子耀離家時指幾名同學叫他出來玩，其後家人致電給他，他說很快就回家。下午5時左右家人致電給他，發現手機關機了，以後一直聯絡不上。

後來王的家人獲悉，王子耀是與同班同學一起出去玩，同學卻表示沒見到王，於是家人到派出所報警，警方從監控發現王的行蹤。

11日凌晨，王子耀的父親從外地回到邯鄲，補辦兒子的手機卡，登上微信找線索，發現有轉帳紀錄，而錢是轉帳到該3名同學的其中一人，之後告訴警方。

警方進一步調查，在詢問過程中，有人承認王子耀被殺。其後警方在肥鄉區一個廢棄蔬菜大棚裡，找到王的遺體，該處距離其中一名同學家不過100公尺。王子耀的面部被硬物打至面目全非。

15日陸媒記者從邯鄲警方獲悉，該3名同學因涉嫌故意殺人，已被刑事拘留，行兇原因仍在調查中。

報導指出，3名犯罪嫌疑人未滿14歲，都是留守兒童。有人殺人後沒異樣，回家後仍玩遊戲，有人翌日繼續如常上學。

報導指，王子耀生前疑長期在校園遭霸凌，家人希望嚴懲兇手。根據中國的刑法，已滿12歲、不滿14歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑事責任。

北京師範大學法學院副教授蘇明月表示，由於未成年人不適用死刑，如果構成重罪且情節極其惡劣，最高可被判處無期徒刑，送入未成年人管教所（相當於未成年人監獄）服刑。

蘇明月表示，如果最高檢沒有核准追訴，案件就要退回行政系統，依有關規定進行專門矯治教育，送到專門學校，設置專門場所，進行閉環管理。

事件在中國網路上再次引起加強對未成年人犯罪懲處的討論。

根據中國最高檢的數據，2023年對未成年犯罪嫌疑人決定起訴3.9萬人，不起訴4萬人，即有相當一部分犯罪嫌疑人因為年齡問題，沒有受到嚴厲懲罰。

報導形容，保護未成年人的相關法律，旨在保護未成年人的合法權益，有時候確實沒有保護到良善的孩子，反而成為未成年加害者的「護身符」。中國律師吳少博表示，「這種情況需要改變」。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1130317