中國最高檢：未成年故意害人致死 依法追究刑責

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（中央社台北22日電）河北邯鄲初中少年行凶後埋屍駭人，中國最高檢察長應勇表示，未成年無故殺人致使被害人身亡，符合追訴（起訴及起訴後的審理、執行）條件者應依法究責，並說零容忍未成年人犯罪。

中國界面新聞今天報導，據最高檢微信公眾號，應勇20至21日率最高檢察調研組到寧夏固原、銀川視查。

針對近期爆發的駭人聽聞河北邯鄲初中生殺人埋屍案，應勇指出，要加強未成年人檢察工作，堅持對侵害未成年人犯罪「零容忍」。

他說，要高度重視未成年人犯罪預防和治理，對未成年人故意殺人或故意傷人致死等嚴重犯罪，符合核准追訴條件的，要依法追究刑事責任。

應勇還說，要積極協調推動專門學校建設，健全罪錯未成年人分級干預機制，加大教育矯正力度，攜手各方堅決遏制未成年人犯罪好發趨勢。

河北省邯鄲市未成年殺人埋屍案發生於本月10日，3個初中生涉嫌設害13歲的死者王子耀，他的面部被硬物打得面目全非，屍體埋在蔬菜大棚裡。

王子耀及3個罪嫌都不滿14歲，都是父母不在身邊的農村「留守兒童」，凶嫌犯案後沒異樣，回家照常玩遊戲，隔天繼續如常上學。

北京師範大學法學院副教授蘇明月表示，由於未成年人不適用死刑，如果構成重罪且情節極其惡劣，最高可被判處無期徒刑，關押至未成年人管教所（相當於未成年人監獄）服刑。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130322