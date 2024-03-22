更多編輯台推薦新聞：
中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫
生活

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國最高檢：未成年故意害人致死 依法追究刑責

2024/3/22 11:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）河北邯鄲初中少年行凶後埋屍駭人，中國最高檢察長應勇表示，未成年無故殺人致使被害人身亡，符合追訴（起訴及起訴後的審理、執行）條件者應依法究責，並說零容忍未成年人犯罪。

中國界面新聞今天報導，據最高檢微信公眾號，應勇20至21日率最高檢察調研組到寧夏固原、銀川視查。

針對近期爆發的駭人聽聞河北邯鄲初中生殺人埋屍案，應勇指出，要加強未成年人檢察工作，堅持對侵害未成年人犯罪「零容忍」。

他說，要高度重視未成年人犯罪預防和治理，對未成年人故意殺人或故意傷人致死等嚴重犯罪，符合核准追訴條件的，要依法追究刑事責任。

應勇還說，要積極協調推動專門學校建設，健全罪錯未成年人分級干預機制，加大教育矯正力度，攜手各方堅決遏制未成年人犯罪好發趨勢。

河北省邯鄲市未成年殺人埋屍案發生於本月10日，3個初中生涉嫌設害13歲的死者王子耀，他的面部被硬物打得面目全非，屍體埋在蔬菜大棚裡。

王子耀及3個罪嫌都不滿14歲，都是父母不在身邊的農村「留守兒童」，凶嫌犯案後沒異樣，回家照常玩遊戲，隔天繼續如常上學。

北京師範大學法學院副教授蘇明月表示，由於未成年人不適用死刑，如果構成重罪且情節極其惡劣，最高可被判處無期徒刑，關押至未成年人管教所（相當於未成年人監獄）服刑。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130322

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.21