陳柏諺涉殺馬來西亞籍女大生二審哭求輕判 檢求死刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北14日電）陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，一審判決無期徒刑。二審今首開庭，他認罪殺人，哭求判刑15年，給自新機會可向父母盡孝及彌補被害人家屬。檢察官及家屬律師建請判處死刑。

二審台灣高等法院今天首次開庭，陳柏諺庭上表示，他認罪殺了人，對於之前一審抗辯主張，無殺人犯意部分，無論是加工自殺或是曾說是要與女方謀為同死等辯詞，均不再主張，請求給個改過自新機會，能判有期徒刑，從輕量刑。

法官郭惠玲問他，希望被判幾年。陳柏諺哭著說，很不捨年邁60歲的雙親，希望在父母有生之年可以對其盡孝，以及可以彌補過錯，向被害人家屬致歉及談和解，他真的做錯事，對不起。

法官當庭詢問被害人父母的委任律師，關於和解意願，是否可跟被害人父母做確認。律師回應，被害人父母沒有和解意願，請求諭知陳柏諺死刑。

公訴檢察官則表示，陳柏諺原審否認有殺人犯意，檢方僅就量刑部分上訴，具體求處死刑。

法官諭知，雙方均對犯罪事實沒有爭執，本件將僅針對量刑部分辯論，有3項爭點，包含被告是否自首得減刑，其犯後態度以及檢方求處死刑，被告願意接受判刑15年，定於4月25日開庭辯論。

全案起於，陳柏諺民國111年4月間透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但兩人無密集往來；陳柏諺又於同年10月3日聯繫蔡女，並多次出入蔡女租屋處。

未料，陳柏諺於同年月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部致窒息死亡。陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

士林地檢署依殺人罪嫌起訴陳柏諺；被害人父母委任律師請求法官判處死刑。士林地方法院今年1月間，依殺人罪判陳柏諺無期徒刑。（編輯：張銘坤）1130314