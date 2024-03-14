更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統會柯文哲談政黨溝通平台等4議題 也盼與朱立倫會面
首頁 / 社會

陳柏諺涉殺馬來西亞籍女大生二審哭求輕判 檢求死刑

2024/3/14 16:59（3/14 17:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
男子陳柏諺（前左）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，14日下午在台灣高等法院刑事庭二審開庭。中央社記者趙世勳攝 113年3月14日
男子陳柏諺（前左）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，14日下午在台灣高等法院刑事庭二審開庭。中央社記者趙世勳攝 113年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北14日電）陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，一審判決無期徒刑。二審今首開庭，他認罪殺人，哭求判刑15年，給自新機會可向父母盡孝及彌補被害人家屬。檢察官及家屬律師建請判處死刑。

二審台灣高等法院今天首次開庭，陳柏諺庭上表示，他認罪殺了人，對於之前一審抗辯主張，無殺人犯意部分，無論是加工自殺或是曾說是要與女方謀為同死等辯詞，均不再主張，請求給個改過自新機會，能判有期徒刑，從輕量刑。

法官郭惠玲問他，希望被判幾年。陳柏諺哭著說，很不捨年邁60歲的雙親，希望在父母有生之年可以對其盡孝，以及可以彌補過錯，向被害人家屬致歉及談和解，他真的做錯事，對不起。

法官當庭詢問被害人父母的委任律師，關於和解意願，是否可跟被害人父母做確認。律師回應，被害人父母沒有和解意願，請求諭知陳柏諺死刑。

公訴檢察官則表示，陳柏諺原審否認有殺人犯意，檢方僅就量刑部分上訴，具體求處死刑。

法官諭知，雙方均對犯罪事實沒有爭執，本件將僅針對量刑部分辯論，有3項爭點，包含被告是否自首得減刑，其犯後態度以及檢方求處死刑，被告願意接受判刑15年，定於4月25日開庭辯論。

全案起於，陳柏諺民國111年4月間透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但兩人無密集往來；陳柏諺又於同年10月3日聯繫蔡女，並多次出入蔡女租屋處。

未料，陳柏諺於同年月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部致窒息死亡。陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

士林地檢署依殺人罪嫌起訴陳柏諺；被害人父母委任律師請求法官判處死刑。士林地方法院今年1月間，依殺人罪判陳柏諺無期徒刑。（編輯：張銘坤）1130314

#二審台灣高等法院
#陳柏諺
延伸閱讀
事件回顧》馬來西亞籍女大生命案鑑定窒息亡 頸骨裂且有藥物反應一審判決》陳柏諺涉殺馬來西亞籍女大生判無期 士院認定不具反社會性女大生在台命案 馬來西亞留台聯總：台政府應賠償馬籍女大生遭陳柏諺殺害 家屬獲180萬補償金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.207