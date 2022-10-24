馬來西亞籍女大生命案鑑定窒息亡 頸骨裂且有藥物反應

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馬來西亞籍蔡姓女大學生命案，法醫所出具的解剖鑑定報告顯示，死者為窒息死亡，頸部骨頭有裂痕以及有藥物反應。圖為涉案的30歲陳姓男子（中）17日接受警詢後移送。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北24日電）士林地檢署偵辦馬來西亞籍蔡姓女大學生命案，收到法醫所出具的解剖鑑定報告顯示，死者為窒息死亡，頸部骨頭有裂痕以及有藥物反應等，將追查蔡女用藥並加速解密手機等證據。

士檢為調查死者的死因與死亡方式，16日與法醫就蔡女遺體進行解剖，日前收到法務部法醫研究所出具的解剖鑑定報告，感謝法醫所以最速件處理本案；鑑定報告顯示，死者為窒息死亡，頸部骨頭有裂痕，且有藥物反應等。

士檢指出，已著手調查蔡女平時用藥情形，並加速解密查扣的手機、電腦等，比對案發現場跡證等，持續深入調查釐清案情以還原真相。

檢調調查，30歲陳姓男子於今年4月間在社群軟體IG上主動認識在台就讀大學的24歲蔡姓女子，2人直到10月8日起才開始交往、成為男女朋友，期間曾多次到女方家和外出約會。

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檢警查出，陳男於13日上午和蔡女疑因花費金錢而起爭執，陳男供稱本想嚇唬對方而用枕頭悶住蔡女，不料一時失手誤殺對方，他在案發後隨即離開並回到新北市家中吞藥。

陳男17日在獲得醫院同意後出院，隨即被警方帶回初步詢問後，依殺人罪嫌移送，士林地檢署檢察官複訊後，認為陳男殺人罪嫌重大，向士林地方法院聲請羈押；法院於18日凌晨裁准。（編輯：張銘坤）1111024