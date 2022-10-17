馬來西亞籍女大生命案 陳男供稱因金錢糾紛失手殺人

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生命案引發各界關注，涉案的30歲陳男疑因金錢糾紛和蔡女起爭執，進而失手殺人，警方全案詢後將於晚間將陳男依涉殺人罪嫌送士林地檢署偵辦。

無業的30歲陳姓男子13日下午在新北市鶯歌區租屋處吞藥，遭家屬察覺有異報警、送醫，他昏迷前提及有一名女子死在台北市士林區大東路附近的民宅內，新北市警方轉報台北市警方處理，初查她已死亡多時且脖子有明顯勒痕。

根據警方調查，死者是馬來西亞籍蔡女在台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒。

涉案陳男今天獲林口長庚醫院同意出院後，由士林警方戒護於下午1時許帶回警局製作筆錄，他要求請律師陪同，全程耗時1個多小時，陳男態度配合。

據了解，陳男是在今年4月在社群軟體IG上主動認識死者蔡女，兩人直到10月8日起才開始交往、成為男女朋友，期間曾多次到女方家和外出約會，並發生過數次親密關係。

案發當天13日上午，陳男和蔡女疑因花費金錢而起爭執，他辯稱本想嚇唬對方才用枕頭悶人，不料卻一時失手誤殺，他在案發後隨即離開並返家吞藥自殺。

由於警方在案發現場發現死者手機和衛生紙等證物，目前仍在進行相關鑑識、分析，後續將交檢方一併調查，以追查詳細犯案動機。

全案詢後，警方預計今晚將陳男依涉殺人罪移送士檢複訊。（編輯：李亨山）1111017