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馬來西亞籍女大生陳屍租屋處 曾任直播主與涉案人透過社群認識

2022/10/14 13:20（10/14 13:49 更新）
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（中央社記者劉建邦台北14日電）馬來西亞籍24歲蔡姓女子昨天陳屍在台北市大東路租屋處，脖子有勒痕，死因待查，疑陳姓男子涉案。警方今天說，陳男曾待在蔡女租屋處，現仍昏迷，清醒後才能釐清案發原因。

30歲陳姓男子昨天下午在新北市鶯歌區的租屋處吞藥，陳男家屬發現有異報警，警消獲報到場把陳男送醫，陳男在昏迷前提及有一名女子死在台北市大東路附近民宅，新北市警方轉報台北市警方處理。

台北市警察局士林分局接獲通報，派員前往查看，並在位於大東路一處民宅2樓的出租雅房內，發現一名女子躺臥在床上，且無呼吸心跳，研判已死亡多時，脖子有明顯勒痕，身體未有其他明顯傷勢，死因待解剖後才能釐清。

警方查出，死者為馬來西亞籍的蔡姓女子，來台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒，至於陳姓男子目前無業，獨自在北部生活，2人是在10月初透過社群媒體認識。

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警方調閱案發地附近監視器畫面，發現陳姓男子在12日下午5時許，曾進入蔡姓女子租屋處，直到13日約中午才離開，事後就返回新北市鶯歌區租屋處，過程中疑吞藥，陳男家屬報警後才救回一命。

陳姓男子目前仍在醫院醫治且意識不清，警方已派員在場戒護，初估陳男仍要2、3天後才會清醒。警方說，此案是由陳男通報，至於是否有加工協助蔡姓女子或另有其他動機，以及2人之間關係，仍須等陳男清醒後，才能進一步調查、釐清。（編輯：李錫璋）1111014

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