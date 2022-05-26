跟騷法6/1上路 違反者最高處5年以下有期徒刑

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跟蹤騷擾防制法將於6月1日正式施行，違反者最高可處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金（中央社製圖）

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（中央社記者賴于榛台北26日電）跟蹤騷擾防制法將於6月1日正式施行，違反者最高可處5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金；內政部今天表示，相關執法措施已準備就緒，將力求降低被害風險，確保案件不漏接。

立法院去年11月三讀通過跟蹤騷擾防制法，經總統蔡英文於同年12月1日簽署後，將於今年6月1日正式施行；內政部今天在行政院會報告「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」。

根據內政部報告，跟蹤騷擾行為，可處1年以下有期徒刑，併科10萬元以下罰金；攜帶凶器犯之，可處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金；違反保護令罪者，可處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌說，期待跟騷法上路後，中央與地方就定位，第一線受理報案的地方應變小組人員能立即緊急處理。

蘇貞昌表示，後續社政、衛政單位對被害者的保護處遇、對行為人的治療矯正、勞政單位的職場安全措施，法務單位的犯罪偵查，以及教育單位對防制教育的推動等，都必須同步跟進，共同周延保護被害人，有效遏止不當跟蹤騷擾行為。

內政部會後也發布新聞稿指出，已透過跨部會合作，推動子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練及對外宣導等，相關執法措施已準備就緒，後續將嚴陣以待，力求降低被害風險，確保案件不漏接。

內政部說，內政部長徐國勇表示，跟騷法施行後將是另一個挑戰的開始，警政署已成立中央及地方緊急應變小組，即時處理緊急個案，也邀集相關部會、專家學者及民間團體共組諮詢小組，將針對案件的處理提出檢討策進，強化執法品質。

為強化員警執法知能，內政部說，警政署已針對婦幼保護鐵三角「家防官、偵查佐、基層員警」進行教育訓練及人才培訓，除辦理研討會、教育講習及種子教官等訓練措施外，也邀請法務部舉辦警察機關分區巡迴座談，與執行單位充分溝通、交換意見。

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內政部說，另也透過蒐集相關實務案例，藉由案例蒐集、要件套用、實作演練，提前操兵，讓員警熟悉跟騷法操作程序；除教育訓練外，內政部說，同時也透過多元管道，持續向民眾宣導，避免觸法。

跟騷法明定跟蹤騷擾有8種樣態，包括盯哨、要求約會、網路騷擾、寄送文字影像或其他物品、冒用個資訂購貨物等都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活。（編輯：蘇志宗）1110526