跟騷法6/1施行 防範4步驟北市警提供民眾參考

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（中央社記者劉建邦台北16日電）跟蹤騷擾防制法將於6月1日施行，台北市婦幼警察隊今天表示，市警局已辦理多場研習，邀請學者主講跟騷法書面告誡核發重點，盼加強基層專業，並提供防範4步驟給民眾參考。

台北市警察局婦幼警察隊發布新聞資料指出，因應跟騷法6月1日施行，市警局日前已辦理教育訓練，舉辦完成130場研習講座及製作E化教材等，盼提升員警受理跟騷案基本能力。

婦幼隊表示，若民眾遇跟蹤騷擾，記得4步驟，包含冷靜應對尋求協助、蒐集證據記錄過程、提升自我防衛意識、避免直接正面接觸，最後撥110緊急求救。

警方指出，今天邀請中央警察大學警察政策研究所教授許福生以視訊主講跟騷案書面告誡核發審查重點，包含跟騷行為反覆及持續性等構成要件，盼精進員警法規認知，厚實專業知能。

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警方表示，依跟騷法規定，實施跟蹤騷擾行為人，經警察機關核發書面告誡2年內，再對被害人有跟蹤騷擾行為時，被害人、警察或檢察官得向法院聲請跟蹤騷擾保護令，法院審理後若認為確有跟蹤騷擾行為且有必要時，得核發「跟蹤騷擾保護令」。

警方指出，以人員、車輛、網路等方式，持續或反覆違反特定人意願且與性或性別有關，進行跟蹤、尾隨、歧視、通訊干擾、追求、寄送物品、出示有害名譽訊息、冒用個資購物，讓被害者心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動，最重可處5年以下有期徒刑。（編輯：陳仁華）1110516