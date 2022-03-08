國際婦女節 立委盤點3大挑戰盼速審8項法案
2022/3/8 14:28（3/8 15:21 更新）
民進黨立委范雲（後中）、羅美玲（後左）、吳玉琴（前左）等人8日舉行國際婦女節「3大挑戰、8個法案，支持女性實現自我」記者會表示，雖然立法院110年通過跟騷法等案，但還有防治性別暴力等3大挑戰及相對應的8個法案要突破，希望相關單位盡快補上不足。中央社記者徐肇昌攝 111年3月8日
（中央社記者王揚宇台北8日電）今天是國際婦女節，民進黨立委范雲等人說，雖然立法院去年通過跟騷法等案，但還有防治性別暴力等3大挑戰及相對應的8個法案要突破，希望相關單位盡快補上不足，支持女性實現自我。
民進黨立委范雲、吳玉琴、吳思瑤、林楚茵、林靜儀、伍麗華、高嘉瑜、湯蕙禎、管碧玲、賴品妤、賴惠員、羅美玲、蘇巧慧等人，今天在立法院召開記者會，提出上述主張。
范雲指出，雖然去年立法院三讀通過跟蹤騷擾防制法，保障人生安全又往前一步，也三讀修正通過性別工作平等法部分條文，讓配偶雙方更平等，但實際上，台灣女性仍面臨3大挑戰，及相對應的8個法案要突破。
范雲說明3大挑戰，分別為「防治性別暴力」、「平衡照顧與工作」及「對抗婚育困境」；至於法案部分，則是未經同意侵害成人的性私密影像防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、性騷擾防治法、民法離婚年金制度等。
范雲說，有些法案已在立法院相關委員會待審，有些則等行政院提出對案，呼籲行政院應盡快補上不足之處、提出符合女性需求的法案，支持女性實現自我，這是送給所有女性最好的婦女節禮物。
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另外，時代力量立委陳椒華今天偕同主婦聯盟環保基金會、台灣環保聯盟、看守台灣協會等團體召開記者會，支持婦女使用布衛生棉與月亮杯等環保生理用品，因為長期而言，這不只可以減少一次性的生理用品的開支，也可以減少地球的負擔。
陳椒華說，雖然環保生理用品可以減少開支、保護環境也減少政府處理廢棄物的成本，但也要搭配其他的配套，比如說友善的換洗環境等，也呼籲政府應有足夠的獎勵與配套措施，推廣可重複利用的生理用品，節省開銷、保護地球。（編輯：翟思嘉）1110308
時代力量立委陳椒華辦公室8日舉行記者會指出，女性終生衛生棉用量體積高達1卡車，費用約新台幣10萬元，除有「月經貧窮」現象，大量廢棄物也會造成環境負擔，政府應提出獎勵與配套措施，推廣可重複利用的環保生理用品。中央社記者徐肇昌攝 111年3月8日
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