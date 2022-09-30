林秉樞判刑2年10月 高嘉瑜哽咽：未予應有懲罰

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民進黨立委高嘉瑜（左）遭前男友林秉樞施暴案，一審30日宣判，判處林秉樞2年10月有期徒刑，可上訴。高嘉瑜下午出面受訪，表示這個判決過輕，無法讓被告得到應有的懲罰，將提上訴，同時也鞠躬感謝社會大眾關心。中央社記者趙世勳攝 111年9月30日

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（中央社記者王揚宇台北30日電）林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜，法院今天判處2年10月有期徒刑，可上訴。高嘉瑜哽咽表示，判決過輕，而且私行拘禁竟然無罪，對她來說是很大的傷害，完全沒讓被告得到應有的懲罰，會請檢察官上訴。

針對林秉樞的判決結果，高嘉瑜今天在立法院召開記者會說明，過程中數度哽咽。

她說，檢察官當初求刑3年徒刑，法院判決結果，私行拘禁部分竟然無罪，對她來說是非常大的傷害，一定會請檢察官上訴。

高嘉瑜也說，不是只有她一個人受害，同時受到傷害的人還有10幾位女性，裡面有大學教授、名人、法界人士、弱勢單親媽媽等。

高嘉瑜指出，其實這些女性受到的傷害，絕對比她嚴重，但沒人出面指控，因為怕會被被告（林秉樞）報復，更怕成為媒體焦點；所以，她責無旁貸、不能迴避，必須站出來面對這一切，揭發被告惡行，避免再有下一個受害者。

高嘉瑜表示，而且在過程中，被告用盡各種方式，極盡羞辱她，甚至還持續撒謊，也從不認罪，試圖卸責，還用精神疾病等理由脫罪，這種種過程對她來說，都是身心受創、隨時處於恐懼中。

高嘉瑜指出，但她知道，自己所受到的暴力與黑暗，只是冰山的一角，在這社會上還有比她弱勢的受害者，自己必須要有勇氣面對這一切。

高嘉瑜說，希望今天發生在她身上的一切，不要發生在別人身上，未來會透過修法和各種方式來保護被害人，她也會繼續堅持，在法律上爭取應有的權利。

媒體詢問高嘉瑜，會不會覺得法官判太輕；她說，這個判決過輕，而且法官在很多事實上，沒有了解到被告用狡詐方式脫罪、不斷說謊，在法庭上不斷捏造、編造事實，這樣惡劣、卑劣的行為，以現在的判決來說，完全沒讓被告得到應有的懲罰。

高嘉瑜也提到，當時被打到腦震盪，手機也在他的手上，自己被迫不能穿衣服，在這些情況下，該如何逃出飯店，她完全被控制行動自由；此外，她也讓法官知道，其實案發隔天立法院有甲動，黨團要求一定要出席會議，但她沒到現場。

高嘉瑜說，在這過程中，不斷哀求被告，讓她到立法院，但也都不成；因此，法官認為她沒有被囚禁，就不算私行拘禁，令人難以接受這個理由。

林秉樞因施暴高嘉瑜，檢方依妨害祕密、私行拘禁等罪嫌起訴求刑3年，台灣新北地方法院今天宣判，依法判處2年10月有期徒刑，部分罪得易科罰金，可上訴。（編輯：林興盟）1110930