法院判林秉樞2年10個月 高嘉瑜：太輕請檢察官上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜（左）案，法院30日一審判處林秉樞2年10個月有期徒刑，可上訴。高嘉瑜下午在律師李永裕（右）陪同下出面表示，這個判決過輕，會請檢察官上訴。中央社記者趙世勳攝 111年9月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北30日電）林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜，法院今天判處2年10個月有期徒刑，可上訴。高嘉瑜表示，這個判決過輕，無法讓被告得到應有的懲罰，會請檢察官上訴。

對於判決結果，高嘉瑜今天在立法院召開記者會，作上述表示。

高嘉瑜說，在這個案子中，林秉樞私行拘禁的部分居然無罪，對她來說是非常大的傷害，會請檢察官上訴。

高嘉瑜指出，在這過程中，受害的不是只有她，還有10幾位女性，包括大學教授、名人、法界人士等，但她們沒有出面指控，主要是怕被報復，而她責無旁貸、不能迴避，要站出來揭發被告的惡行，避免再有下一個受害者。

林秉樞因施暴民主進步黨籍立法委員高嘉瑜，檢方依妨害祕密、私行拘禁等罪嫌起訴求刑3年，台灣新北地方法院今天宣判，依法判處2年10月有期徒刑，部分罪得易科罰金，可上訴。（編輯：翟思嘉）1110930