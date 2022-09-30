林秉樞遭判2年10月 飯店內施暴程度未達私行拘禁

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（中央社記者高華謙新北30日電）男子林秉樞被控施暴民進黨籍立委高嘉瑜，新北地方法院今天判處2年10月有期徒刑，其中傷害罪8個月不得易科罰金；檢方求刑最重的私行拘禁，以傷害與強制罪處理。全案可上訴。

林秉樞去年11月被控在新北市板橋區馥都飯店房內及他母親的靈堂施暴高嘉瑜，台灣新北地方檢察署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害與恐嚇等罪嫌起訴。

公訴檢察官求刑時認為，林秉樞犯行明確、行為惡劣，私毫不尊重被害者身體隱私及人格尊嚴，對被害者身心、名譽與隱私造成巨大傷害，精神鑑定報告也指出他沒有精神喪失或耗弱情形，且林秉樞還否認大部分犯行，犯後態度不佳，建議法院從重量刑，並求刑3年。

新北地方法院法官審酌，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林秉樞施暴後，不斷以自身患有精神疾病、母喪或高嘉瑜行為讓他失控等藉口，使高嘉瑜心生內疚而原諒，在在顯示林秉樞是透過肢體、言語、精神暴力以及情緒控制方式，造成高嘉瑜心理恐慌及不安全感。

新北地院今天依妨害秘密處4月徒刑、妨害名譽處6月徒刑、傷害罪處8月徒刑、妨害電腦使用處5月徒刑、強制罪處6月徒刑、恐嚇罪處4月徒刑及偽造文書有7罪，共13罪判處林秉樞2年10月有期徒刑，其中傷害罪不得易科罰金。

至於林秉樞被控在新北市板橋區馥都飯店房內對高嘉瑜施暴，檢方依私行拘禁罪行求刑1年6月，是所有罪行裡最重。但法官認為，高嘉瑜未具體指林秉樞以什麼方式對她私行拘禁，且在房內有服務人員遞送冰袋，但高嘉瑜並未求救；至於高嘉瑜雖然因裸身、或因林秉樞不願還她手機而難以離開，但林秉樞喝令她裸身、控制手機等仍屬強制與傷害行為，程度未到私行拘禁。

新北地院表示，林秉樞僅坦承傷害部分，其餘部分均否認，且辯詞多有夾雜指責他人、暴露他人生活隱私內容，未與高嘉瑜和解與原諒。衡酌林秉樞犯罪動機、目的、手段與高嘉瑜關係、犯罪後態度等，判刑2年10月。

林秉樞律師陳頂新表示，判最重的是傷害罪，但律師團在傷害罪答辯時認為林秉樞有相關就診紀錄，所以還是想看法官具體判決的論理過程內容後，再來評論。另外，林秉樞確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），等聯絡上後會告訴他結果。（編輯：唐聲揚）1110930