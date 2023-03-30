被控施暴高嘉瑜案二審 林秉樞庭內情緒激動

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男子林秉樞（前）被控施暴民進黨立委高嘉瑜及偽造文書等案開庭，30日下午到台灣高等法院刑事庭出庭，通過安檢門後至開庭報到處登記。中央社記者張新偉攝 112年3月30日

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（中央社記者劉世怡台北30日電）林秉樞涉施暴立委高嘉瑜等案，一審遭判2年10月。二審今天開庭不公開，針對後續庭訊是否公開審理進行訊問，林秉樞不時情緒激動大聲說話，庭外都可聽到。本案5月11日再開庭。

二審台灣高等法院今天召開準備程序庭，為不公開審理，被告林秉樞由辯護人陳頂新陪同下出庭應訊；高嘉瑜則委任律師王怡茹出庭。庭訊2小時期間，林秉樞不時情緒激動大聲說話提及「我就沒有拿…」、「我就是忘記了…」，在庭外走廊都可聽到。

據了解，法官當庭諭知本件後續不公開審理，因合議庭在審閱卷證後，認為林秉樞行為涉犯刑法第319-1條第1項的未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像罪嫌，而此罪嫌援引性侵害防治法規定，採不公開審理。

林秉樞對於是否願意接受媒體聯訪，表達不願意，且強調辯護人也不受訪。

高嘉瑜委任律師王怡茹受訪表示，透過檢方提起上訴，主要理由為林秉樞被控私行拘禁部分一審獲判無罪，高嘉瑜是沒辦法接受，原因在於一審判決已經認定林秉樞二天時間，的確有對高女做出傷害、恐嚇、控制手機等行為，這部分一審判斷有罪，且最高法院見解可見，被告用不法方式去控制被害人，使被害人行動自由受限，可論以私行拘禁罪，本件林秉樞行為，應構成此罪。

針對量刑部分，王怡茹指出，本案很大一部分是親密關係中的暴力行為，林秉樞其實是利用高嘉瑜在親密關係中的情感，一再的脅迫被害人做出順從他的行為，更可怕的是被害人不只一名，也是高嘉瑜先前一直陳述現在會來勇敢面對這個訴訟，不只是為了他自己，也是為了那些害怕遭到報復而不敢出來提告的被害人們，希望二審高院能審酌林秉樞屢次利用人性弱點，操控弱勢女性，可以重判。

全案緣於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林涉嫌施暴女方，檢方起訴林男。

一審新北地方法院認定林秉樞行為觸犯多項罪名，包含妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理；林秉樞之前請求限制住所，由台中變更為新北市，目前高院尚未裁定，高院僅就限制出境部分裁定延長限境8個月。（編輯：張銘坤）1120330