林秉樞稱罹病求解除限境 高院不准並延長8月

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男子林秉樞被控施暴立委高嘉瑜，一審遭判2年10月，二審高院考量他的限制出境將到期，13日開庭。林秉樞說因病服藥不會逃亡，請求解除。圖為林秉樞庭訊後離開法院。中央社記者劉世怡攝 112年3月13日

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（中央社記者劉世怡台北13日電）林秉樞被控施暴立委高嘉瑜，一審遭判刑合計2年10月。二審高院今天針對是否繼續限制出境開庭訊問，林秉樞說因病服藥不會逃亡，請求解除，法官訊後諭知15日起延長限境8個月。

林秉樞庭上表示，身體不好，有高血壓及高血糖，有看醫師，目前一天要打2次胰島素，約3天到4天須赴醫院，且疑有洗腎需要，並靠各種藥品維持生活，不會逃亡，請求法官解除限制出境及出海。

林秉樞表示，父親1個月前在台北摔斷腿，他在台北、台中來回奔波照顧相當疲憊；他知道自己的案件是社會矚目案件，知道外界對他評價為負面，他也相當後悔，以他目前身體狀況及處境，聲請將限制住居地，由台中變更為新北市。

公訴檢察官則說，林秉樞的慢性病不管在台北或台中都可以治療，且如果變更限制住居處所，讓他一人獨居在新北市，因該房屋並沒有管理員，擔心林男一人獨自居住有問題，建議法官維持讓林限制住居在台中。

法官休庭15分鐘後，經合議庭評議，當庭諭知從15日起對林秉樞延長限制出境8個月，至於限制住所變更部分，將另行評議。

至於下次開庭時間，定於30日進行準備程序，而是否傳喚被害人高嘉瑜，及高女是否出庭等，目前尚未確定。

全案緣於，林秉樞與高嘉瑜原本是男女朋友，但林涉嫌施暴女方，檢方起訴林男。

一審新北地方法院認定林秉樞行為觸犯多項罪名，包含妨害秘密罪判4月徒刑、妨害名譽罪6月徒刑、傷害罪8月徒刑、妨害電腦使用罪5月徒刑、強制罪6月徒刑、恐嚇罪4月徒刑及偽造文書罪有7罪，共13罪判處計2年10月徒刑，其中傷害罪不得易科罰金。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：蕭博文）1120313