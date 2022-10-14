馬來西亞籍女大生命案 家屬：台灣法律應好好處理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北14日電）馬來西亞籍蔡姓女大學生命案，死者家屬今晚抵台，隨即赴台北市士林警分局接受被害人警詢筆錄，蔡女的父親在下榻會館接受媒體訪問說，動手就是不對，台灣法律應好好處理此事。

來台灣就讀的馬來西亞籍蔡姓女大學生，昨天陳屍台北市士林區租屋處，警方發現蔡女脖子有明顯勒痕，台北市警察局士林分局調閱案發地附近監視器畫面，發現疑涉案的陳姓男子曾待在蔡女租屋處一段時間，初步朝他殺方向偵辦，蔡女的死因仍待解剖才能釐清。

蔡姓女大生的父母、阿姨、弟弟在今天晚間7時50分抵達桃園國際機場，並由外交部及移民署國境事務大隊人員協助通關，入境後在校方人員陪同下搭車離開機場，前往台北處理後續相關事宜。

蔡姓女大生的父親接受媒體訪問時說，女兒來台灣上課且快要畢業，卻遇到這樣的事情，不管誰對誰錯，只要動手就是不對，台灣的法律應該好好處理此事。

蔡姓女大生家屬事後搭車赴台北市士林警分局接受被害人警詢筆錄，一直到晚間10時許仍在警局。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，涉案的30歲陳姓男子因吞藥被送醫，當時意識不清且昏迷，今天下午已清醒，身體狀況穩定，院方把陳男轉至觀察室，警方說，陳男認為身體仍不適，因此無法製作筆錄。檢警目前安排18日將解剖，釐清蔡姓女大生死因。（編輯：張芷瑄）1111014

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。