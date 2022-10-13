北市士林凶殺案 死者男友行凶後吞藥送醫案情曝光

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市大東路附近民宅今晚發生凶殺案，警方獲報派員到場發現，一名20多歲馬來西亞籍女子已死亡多時。警方獲報是因死者男友在新北市疑吞藥送醫時，向警方提及女友死亡狀況。

台北市警消晚間近6時獲報，指稱北市大東路附近民宅有救護案。獲報後，派員到場發現，一名約20幾歲女子陳屍屋內，這名女子脖子有明顯勒痕。

轄區台北市警察局士林分局表示，接獲新北市警方通知，陳姓男子疑吞藥被送往醫院急救，陳男告知警方，有人陳屍在台北市大東路附近租屋處。

士林警分局接獲通報後，立即派員到場，發現屋內房門被反鎖，通知房東協助開門，一開門發現一名女子陳屍屋內。

初步調查，這名蔡姓女子為馬來西亞籍，在台就讀大學，與陳男為男女朋友。因陳男仍在新北市某醫院就醫，詳細案發原因仍待進一步調查釐清。（編輯：戴光育）1111013

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