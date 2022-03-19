大專校院設1163處巡查熱點 防長榮女大生命案重演

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（中央社記者陳至中台北19日電）長榮大學馬來西亞籍女大生109年在校園附近遭擄走殺害，引起社會關注校園安全。教育部今天表示，已依照低、中、高風險程度，設置1163處巡查要點，較命案發生前增加55處。

長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

橋頭地方法院18日依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處凶嫌梁育誌死刑，全案仍可上訴。

命案發生後，各界關注校園安全，教育部和警政單位、縣市政府合作，全面盤查大專校園安全死角，並要求各校定期、不定期檢視、滾動式修正。

根據教育部截至今年3月1日統計，全國159所大專校院共建置1163處巡查熱點，較長榮大學案發當時所建置1108處巡查熱點，增加了55處。

教育部表示，上述熱點依照低、中、高風險程度，分別採自行巡邏、校方與警方聯合巡邏、列為警方巡邏路線及設置巡邏箱等方式。校方並須與轄區派出所建立合作機制與聯繫窗口，以便立即處理有關學生危安事件。

建立熱點之外，教育部近年也陸續修法，將往來校外學生宿舍交通道路所生的騷擾事件納入通報範圍，修正「大專校院校園環境安全自主檢核表」確保學生通勤路線安全，以及正編撰「大專校院校園安全指引」，增進校安人員知能。

教育部也盤點校外危險路段及治安死角，今年2月起定期與交通、警政部門會勘，透過經費補助改善，建立安全、友善、健康的通學環境。

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大專之外，教育部彙整高級中等以下學校「學生藥物濫用熱點」經緯度座標，並透過QGIS地理資訊系統分析，利用立體圖面方式呈現熱點分布，期望能提升校外聯巡的效率，加強守護學生安全。

教育部與警政署建立「LINE聯繫平台」，如發生有關學生失蹤、失聯、賃居處所危安等重大校安事件，就會即時將學生資料及狀況提供警政署，通知全國警政單位協助處置。（編輯：郭諭儒）1110319