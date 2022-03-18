長榮大學外籍女大生命案 梁嫌一審判死

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）梁姓凶嫌涉殺害長榮大學外籍女大生案，橋頭地方法院今天上午10時依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處梁嫌死刑，詳細判決理由仍待稍晚公布，全案仍可上訴。

橋頭地方法院今年1月17日開庭審理言詞辯論終結，今天上午10時在刑事大法庭開庭宣判，法官依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處梁嫌死刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

梁嫌上午穿著綠色外套出庭低頭聆判，他在聽聞判決後未多表示，橋頭地院隨後在10時10分召開延押庭，詳細判決理由仍待院方稍晚公布。

長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁男用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

女大生家屬跨海委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成於109年11月2日提出訴訟，包括死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。同年12月橋頭地檢署偵結，以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，並建請法官依重罪求處死刑。（編輯：郭諭儒）1110318