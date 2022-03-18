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長榮大學外籍生命案
新聞專題
長榮大學外籍生命案5/67

長榮大學女大生命案凶嫌判死 黃偉哲：尊重司法

2022/3/18 11:35
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（中央社記者張榮祥台南18日電）梁姓男子民國109年10月涉嫌殺害長榮大學外籍女大學生，橋頭地方法院今天判處死刑；台南市長黃偉哲表示，即使時間已過1年多，還是難以原諒，他尊重司法判死。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，長榮女大生案發生已1年多，他希望法治得到彰顯，家屬心靈得到撫慰，社會公平正義得到伸張，即使事情過了一段時間，他還是覺得很難諒解、很難原諒，他尊重司法判處凶嫌死刑。

長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁男用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

女大生家屬跨海委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成於109年11月2日提出訴訟，包括死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。同年12月橋頭地檢署偵結，以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，並建請法官依重罪求處死刑。（編輯：郭諭儒）1110318

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