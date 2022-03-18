長榮女大生心臟充氣 法醫估梁育誌不尋常手段性侵

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）男子梁育誌涉殺害長榮大學外籍女大生案，橋頭地院判審理發現他不但勒頸性侵，法醫解剖更發現女大生心臟充滿氣體，研判是遭不尋常手段性侵致死，也構成判死主因之一。

檢警偵審期間發現，梁育誌不但曾在民國101年到102年間犯下多起竊盜女性內褲案，且犯後仍不知悔改，在審理時還堅稱僅以手指性侵，但法醫解剖發現女大生心臟右心房、右心室充滿大量氣體，空氣量達150c.c.，相當不正常。

法官審理時傳喚解剖法醫證稱，由於梁育誌犯案時女大生正值生理期，研判是凶手以大於9公分柱狀體性侵，過程中帶入大量空氣，有如打氣，才導致空氣藉由子宮內膜脫落而裸露的靜脈血管破口進入血液循環，進而在心臟內累積大量氣體。即便女大生並未遭勒頸，也會因心臟累積氣體喪命，進而證實梁育誌具殺人犯意，也構成判死主因之一。

承審法官據此認為，梁育誌在偵審期間對案情重大細節一再避重就輕，也不輕易向他人表達內心真實想法，且他不僅長期謀劃犯案，在案發時明知女大生適逢生理期，仍以凶殘手段勒頸，更以不尋常手段性侵，足以證明他當時具殺人直接故意明確，且再犯率高達50%以上，因此判決死刑。

長榮大學外籍女大生109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區一處山區。

橋頭地檢署偵結後以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴，橋頭地院今天上午依強制性交未遂、強制性交殺人、遺棄屍體等3罪判處死刑，褫奪公權終身，可上訴。雙方家屬則未出庭聆判。（編輯：黃世雅）1110318