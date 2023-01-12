長榮大學女外籍生案 二審開庭家屬淚求維持死刑

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）長榮大學外籍女大生命案，凶嫌梁育誌一審遭判死刑。二審的高雄高分院今天上午開庭，女大生的家屬淚灑法庭盼維持死刑，讓台灣司法給予公道，不要有更多人遇害。

長榮大學外籍女大生命案，凶嫌梁育誌一審遭橋頭地方法院認定無教化可能而判處死刑；案經上訴至二審，高雄高分院上午10時30分召開審理庭。

死者的父母出庭，死者的母親拿起手稿發言時情緒激動，幾乎全程邊哭邊講，聲音更傳至法院走道，場面鼻酸。

死者的母親當庭泣訴梁育誌案發當下犯下一連串暴行後，還要剝奪女兒的生命，手段殘忍毫無人性，希望二審法官能維持一審判決，判處死刑。

死者的父親說，案發後全家都因為這件事支離破碎，他就這一個寶貝女兒，不希望還有其他人因為類似事情遇害，希望台灣司法能給予公道。

死者的父母離去時未向媒體發表意見，2人迅速上車離開。

全案起於長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

女大生的家屬跨海委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成於109年11月2日提出訴訟，包括死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償；同年12月橋頭地檢署偵結，以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴。橋頭地方法院去年3月18日判處死刑。（編輯：戴光育）1120112