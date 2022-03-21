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長榮大學外籍生命案
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長榮大學外籍生命案5/70

長榮大學外籍女大生命案 家屬民事求償2000萬

2022/3/21 13:28（3/21 13:42 更新）
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（中央社記者曾以寧高雄21日電）男子梁育誌涉殺害長榮大學外籍女大生，遭橋頭地院判死。女大生父母向橋頭地院提出刑事附帶民事賠償，求償包含精神撫慰、喪葬費、撫養金等項目共計新台幣2000萬元。

長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁嫌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

橋頭地方法院18日一審宣判，依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處梁嫌死刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

據了解，鍾女父母也向橋頭地院提出刑事附帶民事賠償，各向梁嫌求償1000萬元，項目包括喪葬費、扶養費、慰撫金等，共計2000萬元。橋頭地院刑事庭18日宣判時裁定民事求償部分移送橋頭地院民事庭，後續將由民事庭審理。

橋頭地檢署日前也依法補償女大生父母殯葬費、扶養費及精神慰撫金等項目，金額共約200多萬元。（編輯：陳仁華）1110321

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