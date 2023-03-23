長榮大學馬來西亞女大生命案 梁育誌二審維持死刑

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長榮大學馬來西亞籍女學生命案，嫌犯梁育誌（中）一、二審都遭判死刑。圖為民國109年10月梁育誌訊後被警方帶出警局移送地檢署偵辦，面對大批媒體詢問，梁育誌低頭不發一語。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）男子梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，一審橋頭地院依性侵殺人等罪判死，高雄高分院依其鑑定後難有矯治可能，維持判死；女大生母親則回應「正義得以伸張」。

橋頭地方法院去年3月18日依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處梁男死刑，褫奪公權終身，高雄高分院今天上午9時10分在遠距視訊法庭開庭，性侵未遂罪2年10個月、遺棄屍體罪2年部分駁回上訴；性侵殺人罪部分仍判處死刑，褫奪公權終身。全案仍可上訴。

凶嫌梁育誌今天聆判前微微皺眉，但聆判後表情並無太大變化，法官隨即裁定還押；女大生母親接受媒體傳訊息訪問，獲悉判決後僅低調回應「謝謝關心，正義得以伸張」。

台灣高等法院高雄分院行政庭長邱明弘會後召開記者會說明，原審認定梁育誌是在強制性交後，再勒緊套在女大生頸部繩索致死，但二審法官認為，目前仍無確切證據證明，被告是在強制性交行為後才勒頸，原審事實認定仍有違誤。

邱明弘說，法官審酌梁育誌在第一次強制性交未遂後，卻不知警惕，精進犯罪手法，長期觀察尋找落單女大生伺機犯案，隨機對素不相識無辜馬國女大生下手，屬預謀且有計畫犯罪；再者，梁男套繩勒頸犯罪手段甚為殘忍，造成女大生父母無比傷痛，更嚴重破壞治安、引發社會大眾恐慌。

此外，梁育誌直至審判中仍否認故意殺害女大生，避重就輕，未見真摯悔意。院方將他先後經二次送鑑定，再犯率均屬「高危險」，態度防衛，未坦然面對錯誤，無同理心，難有矯治教化、降低再犯社會復歸可能性合理期待。法官認其所為應屬「最嚴重犯罪」，據此依法量處死刑。

長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁男用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

女大生家屬跨海委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成於109年11月2日提出訴訟，包括死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償；同年12月橋頭地檢署偵結，以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，並建請法官依重罪求處死刑。（編輯：陳仁華）1120323