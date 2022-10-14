馬來西亞籍女大生陳屍租屋處 差2門課畢業

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（中央社記者陳至中台北14日電）台北市士林區昨天晚間發生凶殺案，一名20多歲馬來西亞籍女大學生陳屍租屋處。所就讀的大學今天表示，女學生是延畢生，差2門課就能畢業，校方預計將發給榮譽性質的畢業證書，讓家屬帶回。

台北市警察局士林分局昨天接獲新北市警方通知，陳姓男子疑吞藥被送往醫院急救，陳男告知警方，有人陳屍在士林區租屋處。士林分局派員到場發現，一名20幾歲女子陳屍屋內，脖子有明顯勒痕。

女大生所就讀大學校方人員今天接受媒體聯訪表示，女大生曾就讀海外青年技術訓練班，畢業後再到該校就讀大學部，在校人緣佳、有禮貌。目前是延畢狀況，還有2門課未修完，預計這學期可以畢業。

昨天傳出憾事後，校方已聯繫女學生家屬來台，將全力協助處理後事，預計將發給榮譽性質的畢業證書，讓家長帶回馬來西亞。

該校輔導中心今天稍早接受中央社電訪表示，昨天已啟動輔導機制，聯繫所屬院系，找出最常接觸受害女大生的同學，提供心理支持。同時也呼籲校內師生，多關懷周遭的人，不要害怕求助於師長或輔導單位。（編輯：陳政偉）1111014