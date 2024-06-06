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陳柏諺涉殺馬來西亞籍女大生 二審仍判無期徒刑

2024/6/6 10:21（6/6 10:48 更新）
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凶嫌陳柏諺（灰衣者）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北6日電）陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，一審判決無期徒刑，經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，維持無期徒刑，還可上訴。

全案起於，陳柏諺民國111年4月間透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但兩人無密集往來；陳柏諺又於同年10月3日聯繫蔡女，並多次出入蔡女租屋處。

未料，陳柏諺於同年月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部致窒息死亡。陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

一審士林地方法院依殺人罪判陳柏諺無期徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間陳柏諺認罪殺人，哭求判刑15年，給自新機會可向父母盡孝及彌補被害人家屬；但檢察官及家屬律師建請判處死刑。（編輯：李淑華）1130606

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