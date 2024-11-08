陳柏諺涉殺馬籍女大生判無期徒刑 最高法院發回

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均認定犯後自首，判處無期徒刑。最高法院認為，陳柏諺符合自首，但不予減刑的判決理由不完備，因此日前撤銷判決，發回更審。

全案起於，陳柏諺民國111年4月透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但兩人無密集往來；陳柏諺又於同年10月3日聯繫蔡女，並多次出入蔡女租屋處。

未料，陳柏諺於同年月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，涉徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部導致窒息死亡。陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

一審的士林地方法院審理時，陳柏諺僅坦承加工自殺，否認殺人，辯稱受到蔡女囑託而殺害蔡女，他與蔡女是謀為同死，但未被法官採信。

一審認定，陳柏諺雖於案發後返回租屋處輕生，並於警消人員救護時脫口而出犯行，此行為雖構成自首，但不具有真心悔悟情事，因此不予減輕其刑。

承審合議庭審酌，依量刑鑑定報告顯示，陳柏諺尚不具無法改善的絕對反社會性，可對其施以心理治療或最長期監禁，使其深刻反省，矯正偏差價值觀，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

陳柏諺及檢察官均僅就量刑部分提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審審理時，陳柏諺改口認罪，並稱由其家屬籌措款項賠償蔡女家屬，請求輕判。

二審認為，陳柏諺一廂情願書寫佛經欲迴向給蔡女，難認有真誠悔意，僅見心存僥倖，並無可列「犯罪後態度」而有減刑可能。

合議庭審酌，陳柏諺因金錢糾紛一時激憤而犯罪，與事前謀議、使用凌虐手段有異，未達「情節最重大之罪」，雖符合自首，但考量此案情節，不予減輕其刑，仍判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，最高法院認為，原判決有違誤，日前撤銷判決，發回高院更審。（編輯：戴光育）1131108